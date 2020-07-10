В Украину возвращается жара: чего ждать от погоды 10 июля (карта)

Жарче всего будет в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях

После нескольких прохладных дней в Украину снова вернется настоящая летняя жара. В пятницу, 10 июля, столбики термометров резко поднимутся вверх. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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На всей территории страны сегодня без осадков. В западных регионах температура воздуха установится на уровне 26-29 градусов тепла. Ожидается небольшая облачность, но дождя не будет. Западная Украина сможет передохнуть после сильных ливней.

А в северных регионах температура воздуха прогреется до 26 градусов тепла. На юге, востоке и в центре страны небо также будет безоблачным. Почти везде днем будет 28 градусов тепла. Жарче всего будет в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях – 30 градусов с отметкой плюс.

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Ранее мы сообщали, что после спада жары, который наблюдается в столице в последние дни, в Киев ненадолго вернется 30-градусная температура воздуха и снова снизится до 19 градусов тепла.

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Также напомним, что в Киеве с начала года погода побила уже 24 температурных рекорда.

Как жара может навредить здоровью – смотрите в видеосюжете:

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