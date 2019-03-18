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Весенний сезон простуд начался: почему аптеки пренебрегают рецептами

Сегодня, 10:53

Эра чудодейственных лекарств завершается

Весенний сезон простуд начался: почему аптеки пренебрегают рецептами Украина Эра чудодейственных лекарств завершается

Весенний сезон простуд начался. Ночью и утром холодно. А днем ​​- солнце, дождь и шквальный ветер. За сутки погода меняется несколько раз. Организм не знает, как действовать, и не успевает приспособиться. Многие уверены, с болезнью справится антибиотик.

Чтобы люди не портили здоровье, Минздрав вводит новое правило: антибиотики продавать в аптеках только по рецепту. По неофициальной статистике, их раскупают со скоростью 11 пачек в секунду.

Бактерии, которые мы закармливаем по любому поводу этими мощными препаратами, просто перестают их бояться. От инфекций, которым антибиотики уже безразличны, ежегодно в мире погибает 700 тысяч человек.

Они сделали смертельно опасные болезни – чуму, холеру, тиф излечимыми. XX век подарил человечеству антибиотики. Однако сейчас эра чудодейственных лекарств завершается.

"Иногда действительно, когда они нужны, они не работают и это может быть связано как раз с антибиотикорезистентностью", – говорит Федор Лапий, иммунолог.

Врачи и ученые обеспокоены: микробы становятся устойчивыми к антибиотикам (это называется резистентностью). Не встретив сопротивления, бактерии мутируют и действуют на поражение.

"Среди бактерий, которые вызывают наше беспокойство, с которыми мы уже встретились в мире и в Украине так же, это тот самый золотистый стафилококк", – говорит эксперт.

Устойчивые к антибиотикам штаммы золотистого стафилококка вызывают болезни с тяжелым течением: пневмонию, менингит, сепсис ... Заразиться ими можно даже на операционном столе.

"В 80 процентах они попадают через грязные руки медицинского персонала прямо в рану. Эта инфекция, которая заносится в больницах, уже устойчива к антибиотикам, человек начинает гнить", – объясняет Виктор Сердюк, президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов.

Такие факты врачи тщательно скрывают, утверждает руководитель организации по защите прав пациентов. По информации Виктора Сердюка, в хирургических отделениях часто инфицируют и раненых воинов.

 "Организмы этих бойцов были перенасыщены бактериями, устойчивыми к антибиотикам. А эти бактерии были воспитаны антибиотиками. Это инфекция, которая происходит в больницах", – говорит он.

Каждый хоть раз в жизни употреблял антибиотик. В одних случаях противомикробные препараты действительно помогают выздороветь и спасают жизни. В других – без них вполне можно обойтись.

"Антибиотики в Украине используются довольно часто не по назначению как самими пациентами, так и, к сожалению, мои коллеги назначают там, где они совершенно не нужны", – отмечает эксперт.

Подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина обязалась среди прочего рационально использовать антибиотики в медицине, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. На очереди – воплощение Национального плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным средствам.

"Проблема отпуска лекарств по рецепту – это является лишь одной из составляющих противодействия антимикробной резистентности. Будут ли антибиотики отпускаться по рецепту? – Они и сейчас должны отпускаться по рецепту", – говорит Александр Мацьков, начальник отдела антибиотикорезистентности и инфекционного контроля Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Однако, как контролировать аптеки – в Министерстве здравоохранения еще не придумали.

"Рабочими группами при Министерстве здравоохранения будут наработаны нормативно-правовые акты, которые будут указывать механизмы усиления этого контроля", – говорит Мацьков.

"Главное, что хочется донести, чтобы люди поняли, что антибиотики это не какие-то конфеты и их нужно применять ответственно", – резюмирует эксперт.

Применять ответственно – это не заниматься самолечением; проходить полный курс, даже если почувствовали облегчение; не использовать остатки лекарств в будущем и не делиться антибиотиками с другими. Многие инфекционные болезни можно предупредить прививками. Даже новые препараты не спасут человечество от бактерий, которые нашими же стараниями стали почти неуязвимыми.

Напомним, ранее стало известно, что бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту. Бесплатные лекарства получат только пациенты, заключившие договоры-декларации с терапевтами или семейными врачами.

Также недавно "Сегодня" разобрались, как на самом деле врач должен назначать препараты. По правилам Минздрава, нужно писать название действующего вещества лекарства, а не торговое название. 

А еще государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины открыл сервисный центр, где будут оказывать услуги фармпроизводителям, которые хотят зарегистрировать лекарства в Украине или провести клинические исследования. 

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Тег видео, аптеки, Минздрав, антибиотики, рецепт

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