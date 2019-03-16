Антибиотики запретят продавать без рецепта: Кабмин утвердил Национальный план действий

Правила перепишут и для ветеринаров

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Антибиотики запретят продавать без рецепта: Кабмин утвердил Национальный план действий Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/795/e51/5c8795e51fc0a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/795/e51/5c8795e51fc0a.jpg 2019-03-16T07:00:00+02:00 Украина Правила перепишут и для ветеринаров

Чиновники придумали, как остановить злоупотребление антибиотиками среди украинцев. Специально для этого Кабмин утвердил Национальный план действий борьбы со стойкостью к противомикробным препаратам. "Сегодня" разобрались в планах правительства.

Проблема

В Минздраве от­­мечают — антибиотики, противогрибковые препараты и другие противомикробные средства теряют свою эффективность из-за того, что их слишком часто употребляют бесконтрольно.

"Микроорганизмы вырабатывают своеобразный иммунитет — меняются и становятся нечувствительными к лекарствам", — объясняет и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Одной из причин этой проблемы чиновники называют популярное среди украинцев самолечение и приводят статистику Всемирной организации здравоохранения — в мире 64% людей ошибочно считают, что простуду или грипп нужно лечить антибиотиками.

"На самом же деле антибиотики не лечат от инфекций, которые вызваны вирусами. Их используют только при вторичной бактериальной инфекции", — добавляют в Минздраве.

План

Чтобы бороться с этой проблемой, Кабмин утвердил Нацплан действий вплоть до декабря 2020-го. В сентябре этого года Минздрав планирует подать в парламент законопроект, который запретит продавать аптекам антибиотики и другие противомикробные препараты без рецепта. Чиновники ожидают, что действовать эта норма начнет не позже середины следующего года. До сентября 2019-го Минздрав также обещает разработать для медиков четкие инструкции, как минимизировать риски неоправданного использования антибиотиков и запустить систему эпиднадзора за антимикробной сопротивляемостью.

"Будут внедрены меры по инфекционному контролю в учреждениях здравоохранения и новые подходы в подготовке специалистов в медицинской и немедицинской отраслях по вопросам рационального использования противомикробных препаратов", — говорят в Минздраве.

При этом чиновники отмечают, что доходы аптек из-за запрета продавать антибиотики без рецептов сократятся.

Ждут изменения также ветеринаров и животноводов. К середине этого года Министерство здравоохранения совместно с Минагрополитики обещает разработать правила использования антибиотиков и других подобных препаратов в ветеринарной медицине. Это позволит минимизировать их использование при лечении домашних животных. Наконец, Нацплан действий предполагает, что в Украине ограничат применение противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве.

"А еще свободно продаются гормоны"

Столичный хирург Павел Бык инициативу Минздрава приветствует, но считает, что нужна работа с врачами.

"Они часто назначают антибиотики там, где это не нужно, просто для перестраховки", — говорит медик.

Другой проблемой засилья антибиотиков он называет их бесконтрольное использование в животноводстве.

"Там оно не регулируется совсем. На последних научных конференциях этому придавали не меньшее значение, чем медицинскому применению этих препаратов", — подчеркивает специалист.

А терапевт из Закарпатской области Татьяна Когутич говорит: на противомикробных препаратах, которые отпускаются только по рецепту, останавливаться не стоит.

"Пора вводить рецептуру на достаточно большой ряд кардиологических препаратов: антиаритмики, гипотензивные. У нас люди назначают себе препараты и наносят вред здоровью. А еще же в свободной продаже есть гормоны. Ко мне приходила пациентка, которая месяц принимала такое вещество, и говорила: "Что-то не очень хорошо мне на тех лекарствах от кашля". На вопрос, откуда они у нее, услышала: "Приобрела в аптеке — знакомые посоветовали".

Напомним, ранее стало известно, что бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту. Бесплатные лекарства получат только пациенты, заключившие договоры-декларации с терапевтами или семейными врачами.

Также недавно "Сегодня" разобрались, как на самом деле врач должен назначать препараты. По правилам Минздрава, нужно писать название действующего вещества лекарства, а не торговое название.

А еще государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины открыл сервисный центр, где будут оказывать услуги фармпроизводителям, которые хотят зарегистрировать лекарства в Украине или провести клинические исследования.

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.