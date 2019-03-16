Антибиотики запретят продавать без рецепта: Кабмин утвердил Национальный план действий
Правила перепишут и для ветеринаров
Чиновники придумали, как остановить злоупотребление антибиотиками среди украинцев. Специально для этого Кабмин утвердил Национальный план действий борьбы со стойкостью к противомикробным препаратам. "Сегодня" разобрались в планах правительства.
Проблема
В Минздраве отмечают — антибиотики, противогрибковые препараты и другие противомикробные средства теряют свою эффективность из-за того, что их слишком часто употребляют бесконтрольно.
"Микроорганизмы вырабатывают своеобразный иммунитет — меняются и становятся нечувствительными к лекарствам", — объясняет и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Одной из причин этой проблемы чиновники называют популярное среди украинцев самолечение и приводят статистику Всемирной организации здравоохранения — в мире 64% людей ошибочно считают, что простуду или грипп нужно лечить антибиотиками.
"На самом же деле антибиотики не лечат от инфекций, которые вызваны вирусами. Их используют только при вторичной бактериальной инфекции", — добавляют в Минздраве.
План
Чтобы бороться с этой проблемой, Кабмин утвердил Нацплан действий вплоть до декабря 2020-го. В сентябре этого года Минздрав планирует подать в парламент законопроект, который запретит продавать аптекам антибиотики и другие противомикробные препараты без рецепта. Чиновники ожидают, что действовать эта норма начнет не позже середины следующего года. До сентября 2019-го Минздрав также обещает разработать для медиков четкие инструкции, как минимизировать риски неоправданного использования антибиотиков и запустить систему эпиднадзора за антимикробной сопротивляемостью.
"Будут внедрены меры по инфекционному контролю в учреждениях здравоохранения и новые подходы в подготовке специалистов в медицинской и немедицинской отраслях по вопросам рационального использования противомикробных препаратов", — говорят в Минздраве.
При этом чиновники отмечают, что доходы аптек из-за запрета продавать антибиотики без рецептов сократятся.
Ждут изменения также ветеринаров и животноводов. К середине этого года Министерство здравоохранения совместно с Минагрополитики обещает разработать правила использования антибиотиков и других подобных препаратов в ветеринарной медицине. Это позволит минимизировать их использование при лечении домашних животных. Наконец, Нацплан действий предполагает, что в Украине ограничат применение противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве.
"А еще свободно продаются гормоны"
Столичный хирург Павел Бык инициативу Минздрава приветствует, но считает, что нужна работа с врачами.
"Они часто назначают антибиотики там, где это не нужно, просто для перестраховки", — говорит медик.
Другой проблемой засилья антибиотиков он называет их бесконтрольное использование в животноводстве.
"Там оно не регулируется совсем. На последних научных конференциях этому придавали не меньшее значение, чем медицинскому применению этих препаратов", — подчеркивает специалист.
А терапевт из Закарпатской области Татьяна Когутич говорит: на противомикробных препаратах, которые отпускаются только по рецепту, останавливаться не стоит.
"Пора вводить рецептуру на достаточно большой ряд кардиологических препаратов: антиаритмики, гипотензивные. У нас люди назначают себе препараты и наносят вред здоровью. А еще же в свободной продаже есть гормоны. Ко мне приходила пациентка, которая месяц принимала такое вещество, и говорила: "Что-то не очень хорошо мне на тех лекарствах от кашля". На вопрос, откуда они у нее, услышала: "Приобрела в аптеке — знакомые посоветовали".
Напомним, ранее стало известно, что бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту. Бесплатные лекарства получат только пациенты, заключившие договоры-декларации с терапевтами или семейными врачами.
Также недавно "Сегодня" разобрались, как на самом деле врач должен назначать препараты. По правилам Минздрава, нужно писать название действующего вещества лекарства, а не торговое название.
А еще государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины открыл сервисный центр, где будут оказывать услуги фармпроизводителям, которые хотят зарегистрировать лекарства в Украине или провести клинические исследования.
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