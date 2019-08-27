Ветер, пыль и сухая погода: синоптик сделала прогноз для украинцев

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Украине во вторник, 27 августа, погодные условия будет снова определять антициклон. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Наталья Диденко.

"Сухой воздух, пересушенная окружающая среда и ветер с пылью будут доминировать в Украине в ближайшее время. Температура воздуха в течение дня составит +26...+32 градуса, на северо-востоке и востоке ожидается +23...+27 градусов", - говорится в сообщении.

Кому подышать свежим воздухом, можно гулять по ночам или рано утром: предполагается +13...+17, на Юге +15...+21, на северо-востоке +10...+14 градусов.

Фото: Наталья Диденко

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В Киеве вторник будет сухим и почти жарким, днем ​​около +27 градусов.

"Снижение температуры воздуха предполагается в четверг, 29 августа, однако дождей так и не видно", – резюмировала Диденко.

При этом на сайте Укргидрометцентра отмечается, что во вторник на Прикарпатье и Закарпатье ожидаются дожди.

Скриншот

Напомним, что не так давно из-за сильного ветра в Днепропетровской области рухнуло дерево, которое привалило несколько машин.

Тем временем в Николаеве сильные порывы ветра привели к падению 35 деревьев.

Также стихия наделала немало беды и в столице.

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