Ветер, пыль и сухая погода: синоптик сделала прогноз для украинцев

В Украине во вторник, 27 августа, погодные условия будет снова определять антициклон. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Наталья Диденко.
"Сухой воздух, пересушенная окружающая среда и ветер с пылью будут доминировать в Украине в ближайшее время. Температура воздуха в течение дня составит +26...+32 градуса, на северо-востоке и востоке ожидается +23...+27 градусов", - говорится в сообщении.
Кому подышать свежим воздухом, можно гулять по ночам или рано утром: предполагается +13...+17, на Юге +15...+21, на северо-востоке +10...+14 градусов.
В Киеве вторник будет сухим и почти жарким, днем около +27 градусов.
"Снижение температуры воздуха предполагается в четверг, 29 августа, однако дождей так и не видно", – резюмировала Диденко.
При этом на сайте Укргидрометцентра отмечается, что во вторник на Прикарпатье и Закарпатье ожидаются дожди.
Напомним, что не так давно из-за сильного ветра в Днепропетровской области рухнуло дерево, которое привалило несколько машин.
Тем временем в Николаеве сильные порывы ветра привели к падению 35 деревьев.
Также стихия наделала немало беды и в столице.
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