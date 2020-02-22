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"Вирусный поезд" вернулся из РФ и прошел дезинфекцию

22 февраля, 17:47

Поезд отправили на обработку, несмотря на отрицательные тесты на коронавирус

Поезд Киев – Москва, который остановили в России, подозревая, что в одном из вагонов находится женщина с коронавирусом, вернулся в Украину и прошел санитарную обработку.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

"Поезд полным составом прибыл на вокзал Киев-Пассажирский, включая 11-й вагон, которым путешествовала китаянка и который был отцеплен на станции Брянск-Орловский до проведения медицинского осмотра и необходимых тестов", – говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что, несмотря на отрицательные результаты тестов на вирус, а также то, что "поезд прошел санитарную обработку на территории РФ, "Укрзализныця" провела дополнительную профилактическую обработку всех вагонов поезда".

В настоящее время в составе проводят полную замену инвентаря и спальных комплектов – матрасов, подушек и другого.

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Напомним, ранее в поезде Киев – Москва, который оставили недалеко от границы из-за гражданки Китая с высокой температурой, на контроле находилось 13 граждан Украины. Их направили на обсервацию.

Инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней.Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене.

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Россия Китай вирус заболевание коронавирус дезинфекция

Источник: Сегодня

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