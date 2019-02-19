Визит Туска в Украину и спецзаседание Верховной Рады: темы дня
В Украине продолжаются траурные мероприятия к пятой годовщине убийств на Майдане, а погода преподносит все новые сюрпризы
Сайт "Сегодня" собрал важнейшие темы, за которыми будет следить в течение 19 февраля.
Продолжается официальный визит в Украину президента Европейского Совета Дональда Туска . Запланированы встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, главой Верховной Рады Андреем Парубием.
В Раде состоится спецзаседание по случаю пятой годовщины начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. На заседание приглашены первые лица страны, представители общественных объединений, союза ветеранов АТО, Меджлиса крымскотатарского народа
В Украине продолжаются траурные мероприятия, посвященные пятой годовщине массового убийства протестующих на Майдане Незалежности в Киеве. Участники акций возлагают цветы к памятникам Героев Небесной Сотни , зажигают свечи памяти, проводят акцию "Ангелы памяти", во время которой вырезают из бумаги символических белых ангелов в память о погибших.
"А за вікном майже весна". В Украине сегодня не по-февральски тепло и сухо. Столбик термометра днем местами поднимется до +11 градусов .
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Совет ЕС одобрил новые санкции против России, продажи новых авто в Европе падают .
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Визит Туска в Украину и спецзаседание Верховной Рады: темы дня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что думает мир об агрессии РФ против Украины, заседание Кабмина и дело Гандзюк: темы дня
В Минске контактная группа рассмотрит ситуацию на Донбассе, а суд должен принять решение по главе Херсонского облсовета
Апелляция Супрун, новые радары TruCam и Помпео в гостях у соседей Украины: темы дня
В Украине в очередной раз испортится погода, а Мадуро решил "поиграть мышцами" перед оппозицией