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Визит Туска в Украину и спецзаседание Верховной Рады: темы дня

Сегодня, 11:40

В Украине продолжаются траурные мероприятия к пятой годовщине убийств на Майдане, а погода преподносит все новые сюрпризы

Визит Туска в Украину и спецзаседание Верховной Рады: темы дня Украина В Украине продолжаются траурные мероприятия к пятой годовщине убийств на Майдане, а погода преподносит все новые сюрпризы

Сайт "Сегодня" собрал важнейшие темы, за которыми будет следить в течение 19 февраля.

Продолжается официальный визит в Украину президента Европейского Совета Дональда Туска . Запланированы встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, главой Верховной Рады Андреем Парубием.

В Раде состоится спецзаседание по случаю пятой годовщины начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. На заседание приглашены первые лица страны, представители общественных объединений, союза ветеранов АТО, Меджлиса крымскотатарского народа

В Украине продолжаются траурные мероприятия, посвященные пятой годовщине массового убийства протестующих на Майдане Незалежности в Киеве. Участники акций возлагают цветы к памятникам Героев Небесной Сотни , зажигают свечи памяти, проводят акцию "Ангелы памяти", во время которой вырезают из бумаги символических белых ангелов в память о погибших.

"А за вікном майже весна". В Украине сегодня не по-февральски тепло и сухо. Столбик термометра днем местами поднимется до +11 градусов .

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Совет ЕС одобрил новые санкции против России, продажи новых авто в Европе падают .

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Тег Рада, Туск, Евромайдан, небесна сотня, погода в Украине, темы дня

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