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Воду из Каховского водохранилища пнроверили в областной лаборатории: результаты

12 февраля, 22:20

Специалисты заявляют, что вода безопасна и людям не угрожает

Вода в Каховском водохранилище – безопасная. В пробах не обнаружено превышений норм содержания химикатов, о которых сообщалось ранее.

Такие результаты исследований сегодня обнародовали в Днепропетровском областном лабораторном центре.

"Вода отбиралась как нашими представителями, так и представителями заказчика. Пестицидов, тех, которые ранее находились, нашими коллегами обнаруживались, так и других фосфорорганических пестицидов, в этих пробах мы не нашли", – сообщил начальник отдела организации санитарно-эпидемиологических исследований Днепропетровского областного лабораторного центра Сергей Евсеев.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что на сообщения о возможном превышении уровня пестицидов в Каховском водохранилище отреагировали в Апостолово – многие школы и детсады в Апостоловском районе были закрыты. А полиция открыла уголовное производство, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Мы также писали о том, как в Апостолове люди боялись пить воду из-под крана.В магазинах наблюдался настоящий ажиотаж – местные жители сметали с полок бутылки с водой.

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вода пестициды исследование апостолово анализ Днепропетровская область Каховское водохранилище

Источник: Сегодня

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