Военно-морская база в Азовском море: Украина даст отпор РФ

Сегодня, 22:25

Инициатива Кабмина имеет свои плюсы и минусы, считает военный эксперт Жирохов

Бронекатер Гюрза-М/Фото: wikipedia.org
Бронекатер Гюрза-М/Фото: wikipedia.org

Спуск на воду в Бердянске Запорожской области артиллерийских бронекатеров и намерение Кабмина создать базу ВМС Вооруженных сил Украины на Азове направлено на перспективу, однако соотношение сил украинского флота с российским в ближайшее время останется прежним.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Эта инициатива правительства, естественно, изменит ситуацию в Азовском море, но создание базы – очень непростой и долгосрочный проект. Даже тем экипажам, которые туда сейчас переброшены, формально негде жить. Впоследствии база будет также предполагать и роту охраны, отдельный фарватер, место для стоянки судов и проч. И это, опять же таки, и время, и деньги", – пояснил он.

Но в то же время, по словам военного эксперта, переброшенные на Азов катера уже сейчас смогут осуществлять оборону и как-то противостоять России только в прибрежных водах.

"В глубине территориальных вод, которые проходят посредине Азовского моря, они просто в силу своей мало мореходности ничего не сделают. То есть эта база, например, будет под следующие корабли, те же "Кентавры" или американские корабли типа "Айленд", которые каким-то образом могут быть переброшены в Азовское море. То есть это – задел на будущее. Но прямо сегодня или завтра это коренным образом не изменит соотношение сил на Азове", – уточнил Жирохов.

Как сообщалось, ранее в Кабмине анонсировали, что до конца 2018 года в Азовском море будет создана база ВМС ВСУ. В правительстве заверили, что это создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе.

В то же время, секретарь Совета безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украине необходимо усилить военно-морское присутствие в Азово-Черноморском регионе для адекватного противодействия российской экспансии в регионе.

Напомним, что не так давно на фоне российской агрессии ВСУ усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря.

Также стоит отметить, что до конца октября в стране появится еще одна бригада морской пехоты. 
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Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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