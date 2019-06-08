Волонтер рассказал новые подробности ночного боя на Светлодарской дуге
Юрий Мысягин объяснил, на какой позиции понесли потери бойцы "Азова"
Отдельный отряд специального назначения Нацгвардии Украины (полк "Азов") понес потери на позиции, которую силы операции Объединенных сил на Донбассе ранее отбили у противника в районе поселка Новолуганский.
Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, полк "Азов" некоторое время назад провел успешные боевые действия, в результате которых были заняты новые передовые позиции на Светлодарской дуге. Именно по этим позициям враг наносил огонь своей артиллерией, пишет волонтер.
Как сообщает пресс-служба МВД, в ночь на 7 июня нацгвардейцы с позывными "Круглый" и "Максон" пали в ожесточенном бою с оккупантами, который продолжался почти 4 часа.
Напомним, 7 июня, боевики "Л/ДНР" резко обострили ситуацию на Донбассе, 28 раз обстреляв позиции Объединенных сил. Погибли двое украинских военных , еще 12 – получили ранения и боевые травмы.
Новости "Сегодня" сообщали, что 6 июня, пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение, погибли двое украинскихвоеннослужащих.
Напомним, 5 июня пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение, погиб один украинский военнослужащий.
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