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Волонтер рассказал новые подробности ночного боя на Светлодарской дуге

8 июня, 14:57

Юрий Мысягин объяснил, на какой позиции понесли потери бойцы "Азова"

Бойцы полка спецназа "Азов"
Бойцы полка спецназа "Азов". Фото: Facebook

Отдельный отряд специального назначения Нацгвардии Украины (полк "Азов") понес потери на позиции, которую силы операции Объединенных сил на Донбассе ранее отбили у противника в районе поселка Новолуганский.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, полк "Азов" некоторое время назад провел успешные боевые действия, в результате которых были заняты новые передовые позиции на Светлодарской дуге. Именно по этим позициям враг наносил огонь своей артиллерией, пишет волонтер.

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Как сообщает пресс-служба МВД, в ночь на 7 июня нацгвардейцы с позывными "Круглый" и "Максон" пали в ожесточенном бою с оккупантами, который продолжался почти 4 часа.

Напомним, 7 июня, боевики "Л/ДНР" резко обострили ситуацию на Донбассе, 28 раз обстреляв позиции Объединенных сил. Погибли двое украинских военных , еще 12 – получили ранения и боевые травмы.

Новости "Сегодня" сообщали, что 6 июня, пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение, погибли двое украинскихвоеннослужащих.

Напомним, 5 июня пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение, погиб один украинский военнослужащий.


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Тег Азов, спецназ, Светлодарская дуга, Новолуганское, Мысягин, потери ВСУ

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