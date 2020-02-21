Воспринимайте как болезнь: украинские историки о громком заявлении Путина

Александр Левченко с иронией отмечает, что студент-Путин получил бы у него на экзамене двойку за знание предмета

Президент России Владимир Путин сделал очередное, мягко говоря, неоднозначное заявление. В интервью ТАСС российский президент заявил, что до 16 века между русскими и украинцами "не было языковых различий", а первые языковые различия, по его мнению, появились под влиянием Речи Посполитой. Путин добавил, что якобы до этого на Руси и в Польше всех восточных славян называли "русскими" и не разделяли их.

Сайт "Сегодня" обратились к историкам с просьбой дать оценку заявлению российского президента.

Сергей Рябенко: "С исторической точки зрения – полный бред"

Историк Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко не берется рассуждать о задачах, которые Путин ставил перед собой, совершая подобные заявления. В плане исторической достоверности заявление оценивает как "полный бред".

"С одной стороны, это стандартный "мем", миф российского руководства про "один народ". Под это хорошо ложатся последовавшие интерпретации современной войны в Украине как "гражданской", мол, не было и никакой аннексии Крыма, и нужен статус русского языка в связи с этим в Украине. Это не новая ситуация, время от времени подобные заявления возникают от Путина или его подчиненных. Почему заявление появилось вчера? Можно делать разные предположения. На мой взгляд, не следует исключать мысли, что это была сознательная провокация, приуроченная к скорбной дате в украинском календаре – дню памяти героев Небесной сотни. Сейчас, к примеру, российская пропаганда активно раскручивает тезис "украинцев-дикарей" из-за событий в Новых Санжарах 20 февраля. Это мое предположение, я не знаю, как было на самом деле, но, возможно, заявление Путина – сознательно запущено с целью раскачки ситуации в Украине. С исторической точки зрения, извините, это полный бред. Потому что этот миф давно существует в российских политических кругах, но не имеет исторической основы. Украинцы и русские – разные народы, это вообще среди ученых даже не обсуждается. Тезисы о том, что украинский язык – это "испорченный русский под влиянием Польши" или иного "австрийского генштаба", опять-таки, продвигаются с четкой и понятной целью: показать, что Украина это failed state, украинского языка не существует, украинцев не существует, а значит, и государственность для украинцев не нужна. Это все четко прослеживается с 2014 года и здесь нет ничего нового", – говорит Сергей Рябенко

Андрей Веселовский: "К этому нужно относиться как к болезни"

Экс-замминистра иностранных дел Андрей Веселовский считает, что Путин прекрасно понимал, зачем произносит подобные фразы.

"В 16 веке не существовало Российского государства, поэтому украинцы не могли жить на его границах. Между прочим, тогда существовало даже не Московское, а Казанское Ханство. К этому нужно относиться как к болезни. Но болезни не Путина, а российского менталитета. Путин прекрасно понимает, что происходило на самом деле, но переписывает ее. Это все фейки, на которые мы должны реагировать, подчеркивать, что в них не так. Но, в то же время, подчеркивать, что речь идет о глубокой болезни российского общества, которое не понимает куда движется. Безусловно, это продолжение тезисов про "один народ"" Навязанные нарративы очень трудно выбить. Ими успешно занимались российские цари. Екатерине Второй приписывают, что она занималась чисткой архивов и уничтожением упоминаний любых других государственных формирований, кроме Российской империи. Если вы откроете сейчас английские, американские энциклопедии и прочитаете об Украине, то проследите определенный исторический процесс, движение людей на север и восток, объединение этносов и так далее. Но российской пропаганде надо это менять, и они постоянно провозглашают соответствующие тезисы. Поскольку кроме Путина там никто говорить об этом не может, то россияне и мир слушают его. Потом это повторяет в тех или иных формах Песков, потом СМИ. Таким образом создается "могучий хор", а мы его вынужденно слушаем, потому что наши соотечественники в значительной мере слушают российские каналы. Это печально, но это реальность. В тренде Никто не обижается: глава санатория в Новых Санжарах рассказал нам подробности об эвакуированных из Китая При каждом случае российская пропаганда будет совершать подобное. Они будут указывать, что у нас "нет народа, нации истории", что мы не существуем. Чтобы победить врага, нужно сказать, что у него нет истории. Это постоянная линия, которую в той или иной мере продвигает российская пропаганда", – говорит Андрей Веселовский

Александр Левченко – о вопросах происхождения

Украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине Александр Левченко до дипломатической работы закончил с отличием исторический факультет Киевского университета Шевченко и долгое время преподавал историю. Александр Левченко с иронией отмечает, что студент-Путин получил бы у него на экзамене двойку за знание предмета.

"Путин не историк, эти вещи ему советуют, но мне кажется, это делают люди, которые занимаются не наукой, а пропагандой. Заявление не имеет отношения к исторической правде. Украинцы являются потомками русов, а те – потомки антов и склавинов, то есть первых славян, живших на территории современной Украины. О них вспоминают римские, греческие историки. Первое государство на территории нашей страны – государство антов, существовавшее с 4 века н.э. Киев, как мы знаем, официально основан в 482 году и является самым старым славянским городом вообще. Автохтонными славянами, то есть теми, которые на протяжении своей истории жили на этой территории, являются украинцы и славяне. Украины – склавины и анты, поляки – венеды. Венедами сначала называли всех, а примерно с 4 столетия венедами называли уже живших между Вислой и Карпатами западных славян. То есть мы, в отличие от россиян и белорусов, являемся славянами, так сказать "по рождению". Потомками склавинов и антов стали русы, государством которых была Киевская Русь. С 482 года Кием была основана столица славянских объединений Киев, и его потомки существовали 400 лет, а в 882 году династия прервалась. Приехал Олег с сыном Игорем и убил последних киевых потомков Аскольда и Дира. Олег и Игорь основали династию Рюриковичей. Новгород, откуда пришел Олег, был основан тогда всего 10 лет, а Киев на тот момент – 400. Титульным народом Киевской руси были русы. Но были и русские. Тут и наступает "финт", который использует российская пропаганда. Странно, что "русский" – это прилагательное, которое отвечает на вопрос "чей?". Русские – не коренной народ, который платил русам дань. "Русские" появились в 8 столетии и происходили от финоугроских народов и пришлых славян из Польши. В 11-12 веке действительно можно было говорить об отсутствии языковых различий в Киевском государстве. Территория нынешней России была населена русскими, но вся политическая элита у них была выходцами из Киева и Чернигова, и люди приучались говорить на понятном для политической элиты языках. Киев был центром и делегировал князей, которые несли культуру и язык русов, которые распространялись среди русских. У русских есть косоворотка, кокошник, балалайка, баня – у славянских народов нет этих элементов, но, подобно культуре русов, русские перенимали финно-угорские традиции. Баня – это хорошая традиция, но не славянская. В 11-13 веке мы говорили действительно на одном языке из-за доминантности Киева, а в 1240 году Киев уничтожили татары и государственность русов перестала существовать, а территория позже была занята Великим Княжеством Литовским. А русские были под монголами. Соответственно, мы развивали язык и культуру в рамках литовского государства, и русские – монгольского, и разница увеличивалась уже в языковом плане, ведь культурная разница наступила раньше. У нас не "украинское наречие", а мы не "окраина России", – это бред и выдумки, которые давно опровергнуты. По славянской линии мы для них первоисточник, политически и культурно мы доминировали и навязывали правила языка, его грамматики и поведения. Эти правила были славянскими, и, несмотря на то, что русские были славянами лишь наполовину, они много славянского впитали от нас, и немного от поляков. "Русский" язык не от русских, а от русов. И "русское море" (Черное море) называлось в честь русов, а не русских. Мы народы, которые происходили из одного государства, но Россия откололась, стала империей; откололась, а позже захватила нас и с 18 столетия уже диктовала нам свои правила", – объясняет ученый.

Напомним, 19 декабря в Москве прошла большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которую он традиционно дает раз в год. Ни одна из пресс-конференций российского лидера последних лет не обходилась без вопросов об Украине. Что именно хозяин Кремля говорил в этот раз о российско-украинских отношениях, читайте в специальном материале на сайте "Сегодня".

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама