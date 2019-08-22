Возвращение моряков и политзаключенных: в МИД прокомментировали переговоры с Россией

В случае с украинскими моряками не может идти речь об обмене, заявила Елена Зеркаль

Фото: facebook.com/UkraineMFA

В Министерстве иностранных дел рассчитывают, что международные переговоры на высшем уровне по освобождению украинских моряков и политзаключенных в Российской Федерации приведут к их возвращению домой. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, комментируя сообщение росСМИ о том, что украинских моряков в конце августа вернут в Украину, передает "Укринформ".

"Мы боролись за это возвращение долгие месяцы, и любая положительная новость по этому поводу очень приветствуется. Что касается механизма (возвращения – ред.), то любой механизм для нас приемлем, кроме одного – предоставление каких-либо неизвестных государственных гарантий в отношении наших моряков, которые незаконно удерживаются в Москве и над которыми происходит незаконное судилище. Поэтому для нас действительно важна эта новость. Конечно, очень обидно, что неизвестны источники, поэтому здесь 50 на 50, но будем надеяться, что все же все разговоры на высшем уровне, касающиеся украинских политзаключенных и украинских моряков, приведут к тому, что они наконец вернутся домой", – сказала Зеркаль.

По ее словам, нет ничего удивительного в том, что информация о возможном освобождении моряков публикуется параллельно с сообщениями об отклонении российским судом апелляций на продление содержания под стражей.

"Было бы странно, если бы российский суд не отклонил апелляцию, так как они это делают всегда. Конечно, они отрабатывают свой протокол и в отношении вопроса наших моряков – это не вопрос юридический, это вопрос сугубо политический", - заявила заместитель министра.

Она в очередной раз подчеркнула, что в случае с украинскими моряками не может идти речь об обмене, поскольку Россия должна была выполнить решение Морского трибунала ООН сразу после его принятия и до 25 июня сообщить о его выполнении.

"Оно является не выполненным, о чем мы сообщили в Трибунал. Наши моряки должны вернуться без всяких условий и без всякого обмена", – подчеркнула Зеркаль.

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В то же время, по ее мнению, в вопросе освобождения украинских политзаключенных возможны варианты обмена или передачи Украине для дальнейшего наказания на Родине.

"Я думаю, что какие-то шаги от нас также ожидаются, о которых есть договоренности. Конечно, они все еще держатся в достаточно закрытом режиме, и это понятно... Неважно, как это будет происходить, главное, что люди вернутся домой", – отметила Зеркаль.

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В ответ на вопрос, могла ли во время встречи лидеров Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина идти речь о том, что условием возвращения России в G8 являются уступки в украинском вопросе, в частности, хотя бы освобождение моряков и политзаключенных, дипломат отметила, что "это почти звучало в эфире".

"Макрон об этом и говорил. Когда он говорил о возможном возвращении, он как раз и сказал "если будет положительно решаться украинский вопрос". Конечно, о наших моряках говорили все. Трамп на встрече в Осаке посвятил этому вопросу 17 минут. Конечно, наряду с другими обсуждавшимися вопросами в течение более двух часов в тет-а-тет (Путина – ред.) с Макроном, был и вопрос наших моряков и политзаключенных и другие вопросы", – резюмировала заместитель министра.

Ранее росСМИ сообщали, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами. Обмен должен произойти до конца августа. По данным СМИ, в Украину точно вернутся моряки, захваченные Россией в Керченском проливе, также возможна передача Украине других узников Кремля.

Источник в окружении президента Украины утверждает, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, который состоялся 11 июля.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого СМИ называют приближенным к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, также анонсировала обмен удерживаемыми лицами.

СМИ также сообщали, что пятеро граждан Украины, незаконно осужденных в РФ и доставленных в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Об этом сообщил осведомленный источник.

Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.

Напомним, что участники состоявшейся 12 июля в Париже встречи в "нормандской формате" на уровне советников лидеров стран договорились о обмене пленными.

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