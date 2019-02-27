Заседания Рады и Кабмина, встреча Трампа и Ким Чен Ына: главные темы дня

Сайт "Сегодня" подобрал анонсы главных событий, которые получат развитие в течение дня

Заседания Рады и Кабмина, встреча Трампа и Ким Чен Ына: главные темы дня 2019-02-27T11:17:00+02:00 Украина Сайт «Сегодня» подобрал анонсы главных событий, которые получат развитие в течение дня

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины. Планируют рассмотреть поправку в Закон о высшем образовании для детей-сирот и рассмотреть закон о "медиации".

Под председательством Владимира Гройсмана состоится заседание правительства. Планируют рассмотреть в частности вопросы использования радиоэлектронных средств в условиях военного и чрезвычайного положений и вопрос реимбурсации лекарств.

В Минске пройдет очередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В Ханое начнется двухдневный саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По данным Белого дома, Трамп будет общаться с Ким Чен Ыном один на один.

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель по Brexit, европейской обороне и отношениям с США, а также подготовке к саммиту ЕС 21–22 марта.

О том, какими были итоги вторника, 26 февраля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Заседания Рады и Кабмина, встреча Трампа и Ким Чен Ына: главные темы дня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.