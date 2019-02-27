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Заседания Рады и Кабмина, встреча Трампа и Ким Чен Ына: главные темы дня

Сегодня, 11:17

Сайт "Сегодня" подобрал анонсы главных событий, которые получат развитие в течение дня

Заседания Рады и Кабмина, встреча Трампа и Ким Чен Ына: главные темы дня Украина Сайт «Сегодня» подобрал анонсы главных событий, которые получат развитие в течение дня

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины. Планируют рассмотреть поправку в Закон о высшем образовании для детей-сирот и рассмотреть закон о "медиации".

Под председательством Владимира Гройсмана состоится заседание правительства. Планируют рассмотреть в частности вопросы использования радиоэлектронных средств в условиях военного и чрезвычайного положений и вопрос реимбурсации лекарств.

В Минске пройдет очередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В Ханое начнется двухдневный саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По данным Белого дома, Трамп будет общаться с Ким Чен Ыном один на один.

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель по Brexit, европейской обороне и отношениям с США, а также подготовке к саммиту ЕС 21–22 марта.

О том, какими были итоги вторника, 26 февраля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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Тег Кабмин, Верховная Рада, Меркель, Трамп, Ким Чен Ын, минские переговоры, реимбурсация, Макрон

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