Вспышка коронавируса: можно ли заразиться через деньги

Центральный банк Китая из-за вспышки коронавируса решил обеззараживать валюту. В частности – ультрафиолетом и под высокой температурой. Затем деньги будут храниться две недели – на своеобразном карантине. Вместо них в оборот будут пускать новые купюры. "Сегодня" выясняли – насколько деньги бывают грязными, и может ли через бумажки передаваться коронавирус.

Лишай, плесень, споры грибков и миллионы бактерий. Столько за пять лет собирается на каждой купюре. Ведь она проходит сквозь десятки тысяч рук.

Жизненный цикл каждой украинской купюры начинается на Фабрике банкнотной бумаги НБУ в Малине Житомирской области. Здесь производят бумагу для денег. Для этого используют хлопок и целлюлозу. И это – благодатная среда для распространения бактерий, говорят эпидемиологи.

"Возбудители могут живать на купюрах от нескольких часов до 2-3 месяцев", – говорит заведующая паразитологической лаборатории ГУ "Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины" Татьяна Хархун.

Среди киевлян, опрошенных "Сегодня", мнения о безопасности денег разняться.

Одни считают, что купюры – достаточно безопасны, вторые согласны с тем, что на них – масса микробов.

Из-за эпидемии коронавируса в Китае украинцы уже носят маски. "Сегодня" уже писали, как в аптеках столицы разметают защитные повязки. Китайцы же, кроме всего прочего, решили обрабатывать ультрафиолетом или высокими температурами купюры. Опыт перенимают у соседей.

Японцы, например, нагревают купюры до 200 градусов, в Индии считают, что банкноты достаточно помыть с мылом. Инструкции по очистке предлагают в сети. Сначала деньги стирают, потом – сушат выравнивателем для волос.

Впрочем, инфекционисты не гарантируют, что так можно уничтожить все бактерии. Заболеть через купюру – сложно, но можно. Чтобы уберечься, врач советует правильно мыть руки, а не купюры.

"Есть условия для хранения денег: чтобы они не были у вас в кармане, засаленные, а были в одном месте – в портмоне. Мы выявляли на купюрах возбудителей дизентерии, брюшного тифа, туберкулеза, на некоторых купюрах – возбудителей сифилиса", – рассказывает заведующая паразитологической лаборатории ГУ "Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины" Татьяна Хархун.

Больше всего бактерий, говорит специалист, на мелких купюрах.

Правда, комментариев относительно китайского коронавируса заведующая лаборатории пока не дает.

"Сегодня" отвезли в лабораторию украинские гривны, американские доллары и китайские юани. Бактерии не разглядеть невооруженным глазом, поэтому мы ждем результаты исследования. Что обнаружит экспертиза – "Сегодня" расскажут, как только получат результат.

Ранее "Сегодня" писали, что в МИД рассказали о состоянии зараженных коронавирусом украинцев.

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