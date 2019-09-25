Встреча Зеленского и Трампа и тайные переговоры Мадуро и Путина: топ-темы дня

Главными темами на повестке дня остаются международные отношения и Генассамблея ООН

Главными событиями, которые будут освещаться в СМИ в среду, 25 сентября, остаются события на Генассамблее ООН. Но есть и несколько других важных тем.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит в ходе общих прений Генеральной Ассамблеи ООН и встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предоставит отчет по результатам мониторинга языковых квот на радио и телевидении за первое полугодие 2019 года.

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В Нью-Йорке состоится открытое министерское заседание Совета безопасности ООН на тему сотрудничества ООН с региональными организациями и борьбы с террористическими угрозами.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро прилетел к главе РФ Владимиру Путину. Состоятся закрытые переговоры с глазу на глаз на тему "двусторонних отношений и реализации партнерских проектов".

О том, какими были итоги вторника, 24 сентября, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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