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ВСУ не ставили задачу провести опрос среди бойцов об их отношении к переговорам с "Л/ДНР" – Хомчак

23 мая, 20:19

Хомчак подчеркивает, что Вооруженные силы Украины находятся вне политики

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявляет, что руководящий состав ВСУ не ставил каких-либо задач, которые бы касались организации проведения социологического исследования по отношению военнослужащих к возможным переговорам с "ДНР/ЛНР".

"23 мая 2019 г. в социальных сетях Интернет была распространена информация о проведении "опроса военных об их отношении к возможным переговорам с боевиками "ДНР" и "ЛНР". По этому поводу хочу заявить следующее: Вооруженные силы Украины и я лично от президента Украины – верховного главнокомандующего ВСУ – никаких указаний о проведении исследований об отношении военнослужащих ВСУ к возможным переговорам с так называемыми ЛНР/ДНР и Российской Федерацией не получали. Ведь данный вопрос не относится к компетенции Вооруженных Сил Украины", – приводятся слова Хомчака на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук.

Начгенштаба добавил, что по его поручению было выяснено, что 17 мая 2019 г. на совещании руководящего состава ВСУ начальник Генерального штаба поставил задачу провести анализ данных имеющихся социологических исследований относительно поддержки гражданами Украины ведения переговоров с Л/ДНР" с возможными последствиями для Украины.

"Каких-либо других задач, которые бы касались организации проведения социологического исследования по отношению военнослужащих к возможным переговорам с так называемыми ДНР/ЛНР, руководящим составом Вооруженных сил Украины не ставились. Впрочем, некоторым должностными лицами было искажено содержание поставленной выше задачи и определено неправомерное решение. По моему поручению телеграмма соответствующего органа военного управления с провокационным содержанием была отменена и отозвана. По данному факту назначено служебное расследование", – говорится в информации.

В связи с указанным Хомчак подчеркивает, что Вооруженные силы Украины достойно выполняют задачи по назначению и в соответствии с Конституцией Украины находятся вне политики.

Напомним, новый начальник Генштаба Руслан Хомчак определил приоритетные задачи ВСУ. По мнению Хомчака, необходимо обеспечить подготовку войск по стандартам НАТО.

Накануне Хомчак рассказал о принципах реформирования Генштаба: оно ведется и будет продолжаться на принципах, заложенных сотрудничеством с Североатлантическим Альянсом.

Ранее министр обороны Степан Полторак представил сотрудникам Генерального штаба Вооруженных сил Украины нового начальника – генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. 

Отдельно министр выразил слова своей благодарности Генералу армии Украины Виктору Муженко, который в сложнейшие времена для Украины взял на себя ответственность за судьбу Вооруженных сил.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил нового начальника Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины стал Руслан Хомчак.


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Тег ВСУ, вооруженные силы, вооруженные силы украины, хомчак

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