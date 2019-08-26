ВСУ ждут реформ: какие законы необходимо будет принять Верховной Раде ХIХ созыва для поддержания безопасности страны

Новой власти нужно будет решить вопрос капелланов, новых званий и закупок за рубежом

Капелланы. Согласно изменениям, приравниваются к офицерам по работе с личным составом

Уже в следующий четверг, 29 августа, состоится первое торжественное заседание Верховной Рады ХIХ созыва, избранной на досрочных выборах 21 июля. Новым народным депутатам придется принимать множество решений, в том числе и тех, которые касаются деятельности Вооруженных сил. "Сегодня" разбирались, какие самые важные законопроекты, связанные с армией, могут достаться в "наследство" от предыдущего состава парламента.

Больше ста документов

На рассмотрении профильного Комитета ВР по нацбезопасности и обороне сейчас находятся свыше 110 законопроектов. Часть из них посвящены деятельности Вооруженных сил. Некоторые документы только зарегистрированы в Верховной Раде, а некоторые уже прошли, по крайней мере, первое чтение.

Так, наиболее "ранний" документ зарегистрирован 3 июня 2015 года. Он касается генетической идентификации военнослужащих. "Сегодня" уже писала об этом законопроекте — он нужен для того, чтобы опознать погибших бойцов, чьи тела были обезображены в результате взрывов. Этот проект был принят в первом чтении 12 июля 2016 года и включен в повестку дня 10-й сессии парламента VIII созыва 7 февраля 2019 года.

Наиболее "свежий" законопроект касается урегулирования капелланской деятельности в ВСУ и других воинских формированиях. Он носит статус альтернативного, зарегистрирован 27 мая 2019 года (решение о роспуске Рады тогда уже было принято) и в сессионном зале побывать не успел. Вместо него в начале июня Верховная Рада приняла в первом чтении другой документ, о котором мы поговорим ниже.

О сержатнах замолвите слово

30 мая 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10181 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся исполнения воинской обязанности и несения военной службы. Как писала "Сегодня", в нем предлагается убрать звания прапорщика и старшего прапорщика в Сухопутных войсках и авиации, мичмана и старшего мичмана на флоте, а также ввести линейку сержантско-старшинских званий, принятую в армиях стран — членов НАТО.

Так, в Сухопутных войсках и авиации предлагается ввести следующие звания: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.

На флоте новая линейка воинских званий будет выглядеть так: рекрут, матрос, старший матрос, старшина 2-й статьи, старшина 1-й статьи, главный старшина, главный корабельный старшина, штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Предложенная система соответствует требованиям STANAG 2116, который определяет категории рангов, принятых в странах — членах НАТО.

Необходимость изменений обусловлена тем, что до 2020 года ВСУ должны достичь полной совместимости со стандартами Альянса, а кроме того, в нашей армии уже создана система, в которой возле каждого командира любого уровня есть его главный помощник и советник — сержант. То есть главные сержанты есть уже не только в воинских частях и подразделениях, но даже в учебных заведениях. В советской системе сержанты существовали на уровне отделения и взвода.

Бывший начальник Генштаба Виктор Муженко настойчиво призывал принять этот законопроект, поясняя, что он обеспечит формирование сержантского состава "в соответствии с лучшими образцами армий стран НАТО". А именно сержанты, по словам Муженко, являются "хребтом армии, которые поддерживают дисциплину, индивидуальную подготовку и боевые традиции".

Снова о покупке оружия

Недавно избранный народным депутатом по спискам партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко командующий Десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) Михаил Забродский назвал первоочередные законопроекты в сфере безопасности и обороны, которые следовало бы рассмотреть новому составу Верховной Рады.

"Стоит вопрос внесения изменений в Таможенный ко­­декс. Речь идет о технологиях и товарах, которые невозможно, сложно или нерентабельно производить на территории Украины и они требуют ввоза из-за границы. Речь идет об информационных системах, а также системах связи, разведки и наблюдения", — сказал Михаил Забродский.

Командующий ДШВ не уточнил, какой именно законопроект он имеет в виду. Возможно, речь идет о правительственном законопроекте №8448, который был зарегистрирован 7 июня 2018 года, но в сессионный зал не попал. В нем предлагается избавить центральные органы исполнительной власти воинские формирования и правоохранительные органы от необходимости заключать контракты об импорте товаров военного назначения через посредников и разрешить им работать с поставщиками напрямую.

Таким посредником является, прежде всего, государственный концерн "Укроборонпром" и его дочерние предприятия, которые берут комиссионные за свое посредничество. В отдельных случаях, по данным американской исследовательской корпорации RAND, такая комиссия могла приводить к удорожанию импорта на 5—20%.

Полученный доход должен был направляться на развитие предприятий ОПК и новые отечественные разработки. К примеру, именно благодаря этим поступлениям были разработаны боевой робот "Фантом", десантно-штурмовой катер "Кентавр", беспилотные авиационные комплексы "Горлица" и Spectator, а также военно-транспортный самолет Ан-132. Однако данная схема вызывала сомнения в своей прозрачности, а кроме того, не устраивала американских партнеров. Дело в том, что по законам США некоторые военные продажи за рубеж могут быть согласованы только с министерством обороны принимающей страны, а не с посредником. Именно поэтому Украина могла получать от США только помощь, но не закупать оружие.

По настоянию американской стороны, в январе 2019 года ВР приняла законопроект №9122, позволяющий государственным заказчикам, прежде всего Министерству обороны, напрямую закупать военные товары и услуги за рубежом. Так что в значительной мере проблема, о которой говорил Михаил Забродский, на законодательном уровне уже решена.

Поставки. Закупка военных товаров без посредников позволит экономить / Фото: AFP

Капелланы протестуют

Законопроект о военном капелланстве был принят в первом чтении 6 июня 2019 года. Он был разработан с учетом пожелания военных капелланов и на основе уже сложившейся практики.

Однако спустя месяц стало известно, что после обработки в комитетах законопроект претерпел изменения, которые не устраивают капелланов. По информации синоидального управления военного духовенства, предложенные правки несут риски полного подчинения капелланов руководителем военных структур. То есть вводится государственный контроль над деятельностью капелланов, а сами священнослужители становятся чем-то вроде офицера по работе с личным составом.

"Желание подчинить капелланов военному командованию может привести к полной потере доверия военнослужащего к капеллану", — добавили в управлении.

Законопроект о военном капелланстве планировалось рассмотреть во втором чтении 11 июля. Однако процедура была отложена, а уже 21 июля Украина проголосовала за новый парламент. Судьбу законопроектов, так и не успевших стать законами, в таких случаях решает статья 95 Закона о Регламенте ВР. Согласно этой статье, те законопроекты, которые не были приняты в первом чтении предыдущим составом парламента, снимаются с рассмотрения.

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