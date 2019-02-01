Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Выход США из ракетного договора, скандал вокруг сенатора-убийцы в РФ и кризис в Венесуэле: главные темы дня

Сегодня, 11:40

Вашингтон так и не смог склонить Москву к соблюдению ДРСМД, а в России продолжают раскручивать дело депутата Госдумы от Карачаево-Черкессии

Выход США из ракетного договора, скандал вокруг сенатора-убийцы в РФ и кризис в Венесуэле: главные темы дня Украина Вашингтон так и не смог склонить Москву к соблюдению ДРСМД, а в России продолжают раскручивать дело депутата Госдумы от Карачаево-Черкессии

Сайт "Сегодня" собрал наиболее резонансные события, которые могут повлиять на будущее целых регионов планеты и даже мира в целом.

Сегодня, 1 февраля, США могут объявить о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности на фоне длительных замечаний Вашингтона о нарушениях данного соглашения Россией. Это в дальнейшем может привести к гонке вооружений между Вашингтоном и Москвой с непредсказуемыми последствиями.

Природные катаклизмы терзают мир и Украину – на север Австралии обрушились мощные ливни, из-за которых пришлось эвакуировать сотни людей, аэропорты Великобритании массово отменяют авиарейсы, а в Японии самолет из-за снега съехал с рулежной дорожки. В аэропортах Украины авиалайнеры тоже садятся с трудом. При этом синоптики обещают, что улучшения погоды у нас пока не предвидится – в центре и на севере ожидается дождь с мокрым снегом и сильный туман

- Политический кризис в Венесуэле продолжается. Страны ЕС решили создать контактную группу по ситуации в стране. Группа будет действовать в течение 90 дней. Тем временем советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться амнистией, которую может объявить провозгласивший себя главой страны Хуан Гуайдо.

В России развивается скандал вокруг персоны сенатора Рауфа Арашукова, которого связывают с убийством пяти человек и хищением 30 млрд рублей "Газпрома". Силовики задержали ближайших родственников сенатора и топ-чиновников, связанных с распределением газа. Судя по всему, это только вершина криминально-коррупционного "айсберга".

Напомним, четверг, 31 января, был насыщен событиями. Мир следил за двоевластием в Венесуэле, новом ядерном противостоянии РФ и США и за критическом состоянием политзаключенного Гриба.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла, Газпром, непогода, анонс, ДРСМД, Гуайдо, Арашуков

Вы сейчас просматриваете новость " Выход США из ракетного договора, скандал вокруг сенатора-убийцы в РФ и кризис в Венесуэле: главные темы дня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов