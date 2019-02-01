Выход США из ракетного договора, скандал вокруг сенатора-убийцы в РФ и кризис в Венесуэле: главные темы дня

Вашингтон так и не смог склонить Москву к соблюдению ДРСМД, а в России продолжают раскручивать дело депутата Госдумы от Карачаево-Черкессии

Выход США из ракетного договора, скандал вокруг сенатора-убийцы в РФ и кризис в Венесуэле: главные темы дня 2019-02-01T11:40:00+02:00 Украина Вашингтон так и не смог склонить Москву к соблюдению ДРСМД, а в России продолжают раскручивать дело депутата Госдумы от Карачаево-Черкессии

Сайт "Сегодня" собрал наиболее резонансные события, которые могут повлиять на будущее целых регионов планеты и даже мира в целом.

Сегодня, 1 февраля, США могут объявить о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности на фоне длительных замечаний Вашингтона о нарушениях данного соглашения Россией. Это в дальнейшем может привести к гонке вооружений между Вашингтоном и Москвой с непредсказуемыми последствиями.

Природные катаклизмы терзают мир и Украину – на север Австралии обрушились мощные ливни, из-за которых пришлось эвакуировать сотни людей, аэропорты Великобритании массово отменяют авиарейсы, а в Японии самолет из-за снега съехал с рулежной дорожки. В аэропортах Украины авиалайнеры тоже садятся с трудом. При этом синоптики обещают, что улучшения погоды у нас пока не предвидится – в центре и на севере ожидается дождь с мокрым снегом и сильный туман

- Политический кризис в Венесуэле продолжается. Страны ЕС решили создать контактную группу по ситуации в стране. Группа будет действовать в течение 90 дней. Тем временем советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться амнистией, которую может объявить провозгласивший себя главой страны Хуан Гуайдо.

В России развивается скандал вокруг персоны сенатора Рауфа Арашукова, которого связывают с убийством пяти человек и хищением 30 млрд рублей "Газпрома". Силовики задержали ближайших родственников сенатора и топ-чиновников, связанных с распределением газа. Судя по всему, это только вершина криминально-коррупционного "айсберга".

Напомним, четверг, 31 января, был насыщен событиями. Мир следил за двоевластием в Венесуэле, новом ядерном противостоянии РФ и США и за критическом состоянием политзаключенного Гриба.

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