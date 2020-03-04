"Я надеюсь, сворачивания медреформы не будет", – интервью с экс-министром здравоохранения Зоряной Скалецкой

Зоряна Скалецкая, министр здравоохранения Украины / Фото: Сегодня

Теперь уже бывший министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая за 8 часов до смены правительства дала интервью сайту "Сегодня", в котором рассказала о возможном сворачивании медреформы и о том, просили ли ее остаться на своем посту.

- На прошлой неделе Владимир Зеленский создал комитет "удостоенных" врачей, которые должны дать оценку медреформе и определить, в правильном ли направлении она движется. С вами консультировались по этому поводу?

- Члены министерства общались с участниками этой комиссии. Им предоставляли информацию, рассказывали о том, что делаем. Насколько мне известно, комиссия уже имеет свое видение.

- Их видение позитивное или негативное?

- Мы понимаем, что изменения нужны. Изменения необратимы, их нельзя остановить. Другое дело, что могут быть выбраны разные пути изменений. Эти изменения могут быть более медленными, но дадут больше времени на трансформацию и перенастройку. Они могут быть более быстрыми, чтобы пациенты как можно быстрее увидели результат. Но можно найти компромисс, сочетая разные инструменты. Я думаю, в таком русле можно ожидать рекомендаций комиссии.

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- Заключение комиссии может повлиять на ход реформы, или оно носит только рекомендательный характер?

- В зависимости от того, как эти рекомендации будут оформлены. Только тогда мы сможем говорить, как они будут влиять.

- Уже были заявления, что создание этой комиссии за месяц до реформы может нести за собой ее сворачивание.

- На сегодня есть много законодательных предусловий для реформы. В том числе бюджет, в котором уже заложена новая модель финансирования. Чтобы что-то менять, парламенту нужно вносить много изменений в законы на протяжении месяца. Вряд ли это будет целесообразно. Но если такая комиссия будет иметь рекомендации, то они могут быть учтены. Потому что 1 апреля не означает, что все наши шаги в реформе будут завершены. Это только начало. В зависимости от того, где будут возникать потребности, мы должны держать руку на пульсе, чтобы поддерживать правильные изменения в стране. Это значит, что рекомендации комиссии могут быть приняты и в марте. Это должна быть командная игра не только на местах, в медучреждениях, но и по стране.

- Смена правительства может повлиять на медреформу?

- Для меня главное не то, кто какую должность займет, а что значит это все. Я надеюсь, ни сворачивания медреформы, ни отмены решений не будет. Может иметь место улучшение и усовершенствование, дополнительные решения.

- С вами обсуждали возможность остаться на должности министра в новом правительстве?

- Для меня сейчас важно делать работу по реформе и по ситуации эпидемической. У меня сегодня с шести утра были разговоры с регионами. Я работаю, и это для меня является главным. Вопросы по поводу состава правительства – скорее к парламенту. На сегодня со мной таких разговоров не вели.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, чтовторой этап медреформы запустят, но с изменениями.

Как известно, Зоряна Скалецкая на данный момент находится в Новых Санжарах на обсервации с эвакуированными украинцами из провинции Хубэй (Китай). Период обсервации заканчивается 5 марта.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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