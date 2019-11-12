Ямы на дорогах приводят к рекордному количеству ДТП в Украине: видео

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В Киеве на прошлой неделе зафиксировали рекордное количество ДТП. Только за субботу и воскресенье насчитали более 170 дорожных происшествий. Напомним, большинство аварий на украинских дорогах происходят из-за превышения скорости, несоблюдение дистанции и вождения в нетрезвом состоянии. Еще одна вероятная причина – ямы на дорогах.

Дорога Черкассы-Чигирин. Здесь яма на яме. Из-за этого постоянные аварии – жалуются местные жители. Вместе с автоэкспертом новости "Сегодня" пытаются разобраться, какие пути представляют большую опасность: разбитые или идеальные. Вопрос не так однозначен, как кажется. Константин Андриюк вспоминает дорогу Киев-Чоп, которая считается одной из лучших в Украине.

"Эта трасса является лидером по количеству ДТП и по количеству смертей в Украине. Почему? А все оказывается очень просто. Водитель видит хорошее полотно, хорошую разметку. И у него на подсознательном уровне возникает желание "втопить" побольше", – говорит Константин.

Но и плохая дорога не останавливает водителей. Коллапс в центре Киева, когда из-за порыва трубы провалился асфальт – яркое тому подтверждение.

"Образуется яма. Из нее бьет горячая вода. Горячая вода растекается. Все водители решили остановиться, объехать – один водитель просто въехал в эту гигантскую лужу и застрял там", – вспоминает Константин.

С начала года в Украине произошло более 114 тысяч ДТП. И около полусотни из них – именно из-за неудовлетворительного состояния покрытия. В полиции подтверждают: водителям на наших дорогах угрожают не только ямы и выбоины.

Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции:

"Надо рассматривать полностью организацию дорожного движения. Организацию не только качества покрытия, но и как установлены знаки, есть ли разметка, соблюдены ли меры безопасности. Те же отбойники. Были ли выдержаны все нормативы по строительству дороги".

Напомним, ранее стало известно, что в бюджет-2020 закладывают рекордную сумму на ремонт дорог. Кабинет министров закладывает в Дорожном фонде на 2020 год 73,7 млрд гривен на развитие украинских дорог. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя обновленный проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

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