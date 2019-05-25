За использование символики полиции украинцам грозят штрафы до 51 тысячи гривен

Запрет распространяется и на названия, содержащие слово "полиция"

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине объявили войну тем, кто использует форму силовиков не по назначению. Если законопроект о запрете ношения военной формы принят в первом чтении, то со 2 мая действует новый закон, который запрещает использовать полицейскую символику и само название "национальная полиция" как физическими, так и юридическими лицами, не имеющими отношения к Национальной полиции.

Как оказалось, причиной для такого табу стало засилье всевозможных общественных организаций и даже частных охранных фирм, в названии которых есть слово "полиция". В Кабмине, который стал инициатором новых правил, уточняют, что порой негативная репутация отдельных структур, использующих в своих названиях слово "полиция", отрицательно влияет на уровень доверия к настоящей полиции. Теперь все общественные организации и фирмы обязаны убрать из своих названий символику и слово "полиция". Тех, кто этого не сделает, обещают наказывать штрафами от 17 тыс. до 51 тыс. грн.

Как выяснили корреспонденты "Сегодня", в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований действительно есть десятки организаций и охранных фирм, в названии которых есть слово "полиция". Как оказалось, часть этих организаций уже в срочном порядке заявили, что прекращают использование слова "полиция" в своих названиях. То есть если до 2 мая организация называлась, например, "Муниципальная полиция", то теперь будет именоваться "Муниципальной стражей", чтобы никак не ассоциироваться у граждан с полицейскими.

В то же время новый закон никак не ограничивает продажу полицейской формы и символики. В специализированных магазинах, которые мы обзвонили, нам ответили, что о законе знают, но будут ли предупреждать покупателей о новых правилах, еще не решили. А вот за последний месяц на сайтах бесплатных объявлений появилась масса объявлений, авторы которых продают новую полицейскую форму, в том числе и с шевронами, с надписями "Патруль", "ГШР" (група швидкого реагування), "Поліція". Раньше такие объявления были редкостью. Опрошенные нами копы не исключают, что форму продают сами полицейские, если не успевают снашивать.

"Сейчас ситуация с формой у патрульных в отдельных регионах заметно улучшилась, поэтому, видимо, парни и распродают ее, чтобы немного подзаработать", — говорят патрульные.

При этом форму продают даже вместе с шевронами и погонами, и даже фуражкой и бейсболкой. Цены разные — от 750 до 2300 гривен в зависимости от комплектации. Еще один полицейский рассказал нам, что лично его продажа формы удивляет.

"Это говорит об излишках. Хотя в то же время себе обмундирование я достал благодаря знакомствам в подразделении, которое заведует обеспечением. От коллег знаю, что в первые месяцы перехода от милиции к полиции людям выдавали бэушную форму и просили носить ее до тех пор, пока в наличии не появятся новые комплекты".

Патрульные факты продажи форменных комплектов осуждают:

"Этим могут воспользоваться преступники — такие случаи случаются регулярно".

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало пообещал нам в кратчайшие сроки изучить вопрос продажи формы на сайтах объявлений и сообщить о результатах.

Идут "на дело" в форме

За последнее время в Украине произошло несколько преступлений, когда злоумышленники орудовали в заранее купленной полицейской форме. Один из последних случаев произошел в середине апреля в селе Разумовка Запорожской области. Здесь несколько человек в форме копов и балаклавах около 10:00 совершили разбойное нападение на частный дом.

"О нападении на соседский дом сообщил один из местных жителей. Полиция задержала одного из налетчиков в форме, у него был обнаружен пистолет. Подельники нападавшего скрылись. Позже было обнаружено их авто", — сообщила пресс-служба полиции.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что харьковские активисты обвинили патрульных в вымогательстве. По словам активистов, копы требовали у водителя деньги, угрожая наказанием за пьяное вождение.

Также ранее в Харькове трое полицейских были уволены со службы после скандала с издевательствами над мужчиной, которое зафиксировали на камеру и выложили в социальных сетях.

Также напомним, что ранее подобный инцидент произошел и в Сумах – там двое копов избили бездомного, а видео с инцидентом появилось в сети.

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