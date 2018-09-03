Зачем Россия "устроила химатаку" в Крыму: Чубаров дал ответ

Сегодня, 11:54

Политик назвал условие россиянам, как можно решить проблему с экологической катастрофой на полуострове

Крым. Фото: flickr.com/Alexxx Malev
Крым. Фото: flickr.com/Alexxx Malev

Выброс неизвестного химического вещества в Крыму Россия намерена использовать для давления на Украину ради подачи воды на оккупированный полуостров. Такое мнение в Facebook высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его мнению, оккупанты начали осторожное зондирование возможности восстановления подачи днепровской воды в Крым, а в качестве аргументов будут говорить об экологической катастрофе, вызванной ядовитыми выбросами завода "Крымский титан".

"По утверждению российских оккупантов, нехватка воды для заполнения отстойников, мол, привела к чрезмерной концентрации кислоты, что стало причиной отравления окрестностей. Не вдаваясь в обсуждение российской позиции, заметим, что единственным эффективным мероприятием для предотвращения отравления вокруг завода "Крымский титан" является деоккупация Крыма и полное прекращение украинской властью деятельности этого завода", – написал Чубаров.

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Политик подчеркнул, что Россия сейчас всеми силами и методами добивается возобновления подачи воды в Крым до прихода зимы.

"Понятно, что такой возможности оккупантам мы не дадим", – заявил он.

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Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". По словам незаконного "вице-премьера" полуострова Игоря Михайличенко, "прокуратура" Армянска в отношении руководства филиала ООО "Титановые инвестиции" намерена вынести представление об устранении нарушений, выявленных при эксплуатации кислотонакопителя.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, "Крымский титан" представляет собой экологическую угрозу для Херсонской области.

Также в соцсетях стали писать жители полуострова, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди также возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.
Россия, вода, Крым, катастрофа, Чубаров

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Источник:

"Сегодня"

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