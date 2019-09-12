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Запасы на зиму: какая консервация самая популярная в Украине

12 сентября, 15:47

На Западе запасливых хозяев больше, чем в других регионах

Почти 80% украинцев консервируют овощи на зиму. Такую статистику обнародовали в Ассоциации поставщиков торговых сетей. А вот замораживают овощи, либо делают запасы в погребах – только половина опрошенных украинцев.

Согласно статистике, самая популярная консервация среди украинцев – из огурцов, помидоров, сладкого перца и кабачков. Примечательно, что на Западе Украины запасливых хозяев больше, чем в других регионах.

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Ранее мы уже писали о том, что в Украине начался сезон заготовок на зиму. Экономные хозяйки подсчитывают, какой вариант выгоднее: законсервировать продукты самостоятельно, заморозить их или купить готовое. Что предпочитают украинцы – узнавали журналисты "Сегодня".                                                                                        

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Также мы сообщали, что на фоне установившейся в Украине жары крупные тепличные комбинаты повысили отпускные цены на помидоры. А в июне журналисты "Сегодня" проверили, как идет торговля на стихийных рынках:

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