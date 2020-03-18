Зараза на смартфоне: как правильно обрабатывать гаджеты, чтобы не заболеть

Мы учимся, как правильно использовать медицинские перчатки от коронавируса, и в то же время спокойно заглядываем в свои смартфоны в среднем 85 раз в день . Это около 5 часов нашего времени. И неудивительно, без смартфона мы уже не можем представить свою жизнь. Он с нами везде: на работе, в транспорте, дома. А задумываемся ли, сколько опасных бактерий живет на нем? Журналисты "Сегодня" отнесли гаджет в лабораторию, и узнали, какую опасность он скрывает.

Перила в транспорте, двери в общественных местах, деньги. Эти предметы кишат микробами. Их мы касаемся по несколько раз в день. Мытье рук не спасает, если они постоянно держат телефон, утверждают врачи. Мы решили проверить телефон одного из сотрудников новостей "Сегодня". О том, как брались пробы, читайте в материале: Не коронавирусом единым: чем можно заразиться от любимого смартфона

Мы вернулись в лабораторию через четверо суток. Именно за такой срок прорастают колонии. Появились вот такие, на первый взгляд, красивые, но на самом деле опасные бактерии.

"До обработки мы видим, что кишечная палочка у нас выросла. Стафилококка нет", – объяснила Оксана Галюк, заместитель начальника лабораторного отдела. В тренде Карантин в Украине: призыв в армию остановили

Действие антисептика, которым обрабатывают колонию, хорошо видно. Кишечной палочки не просто становится меньше – ее, практически нет после обработки. На вирусы пробы не берут – они маловаты, но они оседают на поверхности не меньше бактерии.

Поэтому врач советует обрабатывать телефон дезинфекторами. Подойдет спиртовой антисептик и специальные салфетки для электроники. Их действия хватает на три часа. Протирать гаджет следует минимум раз в день.

Напомним. ранее в Китае назвали группу крови, наиболее уязвимую для коронавируса. А в США вакцину от коронавируса начали испытывать на людях. Сейчас прививки вообще разрабатывают несколько десятков лабораторий в разных странах мира.

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