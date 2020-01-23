Угроза коронавируса в Украине: в Минздраве рассказали о главной проблеме

Инкубационный период смертельного коронавируса составляет от 2 до 12 суток, отметили в МОЗ

Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

На данный момент медики устанавливают пути и механизмы передачи смертельного коронавируса, который обнаружили в Китае. Об этом на брифинге по защищенности Украины от коронавирусной инфекции, выявленной в Китае, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Пути и механизмы передачи коронавируса сейчас устанавливаются", – сказал Ляшко.

По его словам, зарегистрировано 15 случаев коронавирусной инфекции среди медицинских работников, оказывавших помощь больным с этой инфекцией.

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Виктор Ляшко также сообщил, что инкубационный период смертельного коронавируса составляет от 2 до 12 суток.

"В целом все это произошло в период между 8 декабря 2019 года и по сегодняшний день. То есть мы имеем второй месяц стремительного распространения болезни, нам известно, что инкубационный период от момента контакта до появления первых симптомов болезни в среднем есть от 2 до 12 суток. И это именно та проблема, с которой мы встречаемся, когда надо делать реагирование на эту болезнь, то есть на профилактику", - сказал он.

Ранее сообщались, что китайские медики разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019 nCoV, путем экстракорпоральной оксигенации (насыщения крови кислородом, ЭКМО). По данным СМИ, метод был успешно опробован в Ухане (административный центр провинции Хубэй). Благодаря новому методу медикам удалось спасти 53-летнего мужчину, который находился в критическом состоянии.

Тем временем эксперты Всемирной организации здравоохранения пока продолжают оценивать степень опасности нового коронавируса.

Все о вирусе и симптомах заражения, а также последнюю информацию о его распространении читайте в нашем материале: "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: все подробности".

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