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"По MH17 нет никаких доказательств": что говорил на прямой линии Путин об Украине

20 июня, 20:31

На прямой линии с россиянами президент РФ комментировал проблемы украинско-российских отношений с плохо скрываемым цинизмом

Фото: AFP
Фото: AFP.

В четверг, 20 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин провел очередную прямую линию с россиянами. За первые четыре часа он более-менее пространно ответил на 67 обращений россиян. В последние 23 минуты в блиц-режим Путин ответил еще на десяток вопросов сограждан. Главные заявления президента России об украино-российских отношениях читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Для начала Путин рассказал, что думает о Зеленском.По словам хозяина Кремля, президент Украины для прекращения войны на Донбассе якобы должен начать переговоры с боевиками.

Россияне вместо вопроса предложили российскому лидеру сделать шаг навстречу в вопросе первого контакта с Зеленским для разрешения ситуации на востоке Украины, на что Путин ответил:

"Он талантливый человек. Я помню его выступления на КВНе в Москве в 2000-х годах – все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видим, – не смешно. Это не комедия, это трагедия. И если он стал главой государства, нужно эти проблемы (по Донбассу. – Ред.) решать".

Также Путин прокомментировал заявление Зеленского во время визита в Париж, что не намерен разговаривать с сепаратистами т.н. "Л/ДНР".

"А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты такого рода решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно", – подчеркнул российский президент.

Следом Путин прокомментировал вопрос освобождения украинских заложников – на вопрос, какие перспективы у Минских переговоров после выборов в Украине и относительно освобождения украинских заложников. Но от вопроса о Минских переговорах хозяин Кремля уклонился.

По его словам, вопрос с обоюдным освобождением украинских и российских заложников якобы находится у него на контроле. Хотя стоит отметить, что данный процесс давно замер.

"Эти вопросы находятся в поле нашего зрения. Особенно это касается проблем людей, которые находятся в местах лишения свободы или каких-то подобных местах, не лучше, чем тюрьма… Вопросы подобного рода должны решать в комплексе. Прежде чем решать эти вопросы, нужно подумать, как будет решена судьба тех людей, которые для нас не безразличны, в том числе граждан РФ (россияне, удерживаемые в Украине за террористическую деятельность)", – заявил Путин.

Напомним, что на переговорах в Минске российская сторона регулярно срывала процесс обмена пленными, не отвечала на предложения Киева. Так, последний раз Украина сделала предложение России по обмену заложниками в марте. Тогда украинская сторона выставляла на обмен граждан РФ. Однако ответа не последовало.

В то же время у Путина дали странное объяснение, почему Россия не идет на обмен пленными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так и не смог внятно ответить на намерения Украины по обмену заложниками "всех на всех".

Не менее цинично Путин ответил на вопрос о сбитом MH17: мол, нет никаких доказательств, у нас своя версия. Президент РФ пояснил журналистам, что он не согласен с выводом Международной следственной группы, что именно россияне сбили самолет и убили почти 300 пассажиров.

"Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на ее плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели и представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, там нет никаких доказательств, и все, что было представлено, ни о чем не говорит. У нас есть своя версия: мы ее предоставили, но, к сожалению, нас никто слушать не хочет. Пока не будет реального диалога, мы не найдем правильного ответа на те вопросы, которые остаются открытыми, связанные с трагедией самолета и гибели людей. Надо вернуться к тому, кто разрешил полеты над зоной боевых действий. Россия, что ли? Нет. А истребители где были? Где абсолютные доказательства того, что "ополченцы" стреляли либо кто-то другой", – сказал Путин.

Напомним, что в прошлом году хозяин Кремля ответил на 73 вопроса, а общение с россиянами затянулось на 4,5 часа

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Тег Путин, Зеленский, прямая линия, MH17, минские договоренности, справка сегодня, пленные моряки

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