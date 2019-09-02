Зеленский собирает совещание власти, а Россия главенствует в Совбезе ООН: главные темы дня

В понедельник, 2 сентября, информполе в Украине будет насыщено в важными новостями и заявлениями

Первая рабочая неделя осени начинается с важных событий как в украинском, так и мировом политикуме и общественной жизни.

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Рады, Кабмина и правоохранителей. Вопросы встречи не озвучивались.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук собирает заседание Кабмина сразу после совещания у президента. План работы на заседании не обнародован.

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Состоится заседание Согласительного совета депутатских фракций Рады. На повестке дня ряд законопроектов, которые уже предварительно согласованы для окончательного принятия в парламенте.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель расскажет о приоритетах деятельности новосозданного Министерства.

Россия принимает председательство в Совете Безопасности ООН. Мировое сообщество готовится к поиску конструктива.

О том, какими были итоги минувшей недели, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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