Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,75

Зеленский собирает совещание власти, а Россия главенствует в Совбезе ООН: главные темы дня

2 сентября, 11:42

В понедельник, 2 сентября, информполе в Украине будет насыщено в важными новостями и заявлениями

Первая рабочая неделя осени начинается с важных событий как в украинском, так и мировом политикуме и общественной жизни.

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Рады, Кабмина и правоохранителей. Вопросы встречи не озвучивались.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук собирает заседание Кабмина сразу после совещания у президента. План работы на заседании не обнародован.

Реклама

Состоится заседание Согласительного совета депутатских фракций Рады. На повестке дня ряд законопроектов, которые уже предварительно согласованы для окончательного принятия в парламенте.

В тренде
Зеленский собирает руководство Рады, Кабмина и силовиков: стали известны детали

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель расскажет о приоритетах деятельности новосозданного Министерства.

Россия принимает председательство в Совете Безопасности ООН. Мировое сообщество готовится к поиску конструктива.

О том, какими были итоги минувшей недели, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия президент ООН заседание Владимир Зеленский премьер-министр заседание кабмина рабочая неделя

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дожди и похолодание: прогноз погоды на первую неделю осени
Дожди и похолодание: прогноз погоды на первую неделю осениУкраина
1 сентября в Украине: школьные новшества и советы родителям
1 сентября в Украине: школьные новшества и советы родителямУкраина
Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее
Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднееУкраина
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
Зеленский назвал условия, при которых
Зеленский назвал условия, при которых "придется попрощаться" с правительствомПолитика
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причина
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причинаПолитика

Новости партнеров

Loading...