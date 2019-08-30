Новая Рада назначила новый Кабмин, в Дрогобыче обрушился дом: итоги недели

Общество

Алексей Гончарук назначен на должность премьер-министра Украины. За него депутаты отдали 290 голосов. Новому премьеру 35 лет, на момент назначения на должность главы правительства он занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Права коалиции в Верховной Раде получила фракция "Слуга народа". Это первый случай в истории независимой Украины, когда коалицию формирует одна фракция. Коалиция предлагает президенту кандидатуру премьер-министра и кандидатуры состава правительства.

В ВР сформированы пять фракций и одна депутатская группа. Фракция "Слуга народа" – 254 нардепа. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 44. "Европейская солидарность" – 27. "Батькивщина" – 25. "Голос" – 17. В группу "За будущее" вошли 23 нардепа.

Подробнее читайте в материале – Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео.

В Раде одобрили в первом чтении проект закона о внесении изменений в ст. 80 Конституции, которым предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности.

Руслан Рябошапка стал новым генеральным прокурором – соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Обнаружены тела 8 человек – в Дрогобыче завершились спасательные работы в четырехэтажном доме, где обрушился подъезд. В Львовской области 29 и 30 августа объявлен траур.

29 августа первый раз отмечался День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны. Дата 29 августа связана с памятью об Иловайской трагедии 2014 года, когда после масштабных боев бойцы сил АТО попали в окружение. По официальным данным ГПУ, тогда погибло 366 человек, 429 были ранены.

Законопроект об импичменте президента (№1012) президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады. Он отмечен как неотложный.

Президент Владимир Зеленский предлагает сократить численность нардепов в парламенте, а также закрепить пропорциональную систему выборов. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Конституцию зарегистрирован под номером 1017. Он определен как неотложный.

Внес как неотложный законопроект (№1010) о внесении изменения в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции президент Владимир Зеленский. Ранее заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка (ныне он генеральный прокурор) предложил поощрять лиц, которые разоблачают топ-коррупционеров, материальной наградой в размере 10% от суммы возмещенных государству убытков или от суммы уличенной взятки.

70% опрошенных украинцев сейчас верят в успех реформ в стране. В июле 2015 эта цифра составляла 30%, в мае 2016 – 28%, в октябре 2017 – 40%. При этом сейчас 25,9% украинцев уверены в успехе реформ, а 44,3% вообще верят, хотя и имеют определенные сомнения.

Только 47,5% украинцев знают, кто был избран депутатом в их мажоритарном округе. Таковы результаты опросы, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии. При этом 58% уверены, что главная задача депутата-мажоритарщика – решать проблемы своего округа. Законотворческую деятельность как главную для мажоритарщиков определяют только 22%.

33 тыс. первоклассников пойдут в школу 1 сентября в Киеве, они будут учиться в 1140 классах в 430 коммунальных общеобразовательных учебных заведениях. По данным КГГА, на подготовку к учебному году город потратил 2,6 млрд грн.

Реклама

Выросла на 9,5% реальная заработная плата в июле по сравнению с июлем 2018 года и на 2,4% по сравнению с июнем 2019 года, сообщила Государственная служба статистики. Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле по сравнению с июнем 2019 года возросла на 1,7%, в годовом измерении (к июлю-2018) – на 19,6%, составив 10971 грн.

1 402 869 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым официально учтено на 27 августа 2019 года. Из них 40 733 человек – из аннексированного Крыма и Севастополя.

Направил 61,7 млн грн Фонд социального страхования Украины за январь-июнь на обеспечение лекарственными средствами 14,4 тыс. пострадавших на производстве.

Учтено 45 уголовных производств по статье 328 УК – разглашение государственной тайны. Всего зарегистрировано 47 таких уголовных правонарушений. В суд было направлено лишь одно производство. С 2014 года по июль 2019 года было учтено около 200 таких правонарушений.

Составила 440,8 млрд грн на 1 августа общая сумма вкладов физлиц в банках – участниках Фонда гарантирования вкладов физических, сократившись за месяц на 2,46%. При этом вклады в национальной валюте – 249,8 млрд грн, в иностранной – 191,0 млрд грн. Полностью защищены вклады (в размере до 200 тыс. грн) 98,5% вкладчиков. Гарантиями Фонда покрывается по сумме 43,3% вкладов, что составляет 190,7 млрд грн.

Экономика

Укрепил на 9 копеек до 25,14 грн за доллар национальную валюту Национальный банк на 2 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 30 августа.

Увеличились до 18 млрд кубометров запасы природного газа в подземных хранилищах по состоянию на утро 29 августа. Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. "Осталось закачать до начала отопительного сезона еще 2 млрд кубометров", – добавил он.

Увеличился в долларовом эквиваленте на 4,08 млрд долларов объем государственного и гарантированного государством долга Украины в январе-июле, или на 5,2%, – до 82,4 млрд долл. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 101,5 млрд грн, или на 4,7% – до 2,067 трлн грн.

До конца 2019 года начнет работу газопровод" Турецкий поток", по которому газ будет поступать из России в Турцию в обход Украины. После завершения строительства второй нитки газопровода будут возможны поставки транзитом в Европу, через Балканы.

Улучшил свой прогноз роста украинского ВВП Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF) на фоне резкого роста реального ВВП во втором квартале. Прогноз улучшен до 3,5% по итогам года по сравнению с ранее прогнозируемыми 2,8%.

Сократилась на 4,1% общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в июле, но с начала года она возросла на 3,6% и к 1 августа составила 2,74 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. В июле сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 6%, до 1,592 млрд грн.

4,9 млн кв. м жилья по итогам первого полугодия принято в эксплуатацию, что на 50,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В городах ввели в эксплуатацию 2,9 млн кв. м (58,8%), в сельской местности – 2 млн кв. м (41,2%). При этом 42% общего объема жилья приняты в многоквартирных домах, 58% – в одноквартирных.

7,62 млн тонн зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 28 августа отправлено на экспорт. Украина в 2018/2019 маркетинговом году экспортировала рекордное количество зерна – 50,4 млн тонн.

Может увеличиться на 1,5% урожай зерновых и зернобобовых культур в 2019 году по сравнению с предыдущим годом и составить 71,1 млн тонн, сообщили в Минагрополитики.

Около 9 млрд грн "Укравтодор" должен в 2020-2022 гг. ежегодно выплачивать для обслуживания долга по кредитам, сообщил руководитель компании Славомир Новак. "Укравтодор" погашает долги с 2010 года. В 2019 году выплаты составили 8,5 млрд грн при бюджете госагентства в 33 млрд грн.

Соглашение о привлечении 200 млн долларов на проект ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство подписали Всемирный банк и Министерство финансов.

Поставлять курятину на рынок Японии получили право украинские производители. Компетентные органы согласовали международный ветеринарный сертификат.

Выросли на 12,3% капитальные инвестиции в январе-июне, тогда как в первом квартале 2019 года – на 17,8%, сообщила Государственная служба статистики. Капинвестиции в 2018 году выросли на 16,4%, по итогам девяти месяцев – на 19,9%, первого полугодия минувшего года – на 26,5%.

Обслужили 10,7 млн пассажиров в I полугодии аэропорты Украины, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По росту этого рынка Украина лидирует среди стран Центральной Европы. По количеству обслуженных пассажиров Украина заняла второе место после Польши (22,3 млн). Румыния – на третьем месте с 10,5 млн пассажиров.

1,77 млрд грн привлекло Министерство финансов на плановом аукционе по ОВГЗ в государственный бюджет. Средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций со сроками обращения 168, 357, 861 и 2009 дней с доходностью 14,30%, 14,50%, 17,25%, 15,84% годовых соответственно. Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Мир

Принимать 40 000 рабочих из Украины ежегодно теперь готова Чехия, вместо 19 600 как было ранее.

67% россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России, свидетельствуют результаты августовского опроса "Левада-центра". Критикуют главу государства 31%. В июне и июле деятельностью президента были довольны 68% респондентов. В апреле и мае этот показатель составлял 66%.

Цены на золото возвращаются к шестилетнему максимуму. В конце минувшей недели они достигали 1529,81 долларов за тройскую унцию. Очередной виток торговой войны между Вашингтоном и Пекином заставил инвесторов увеличить вложения в защитные активы. Подогревают интерес к золоту и несогласованный Brexit, чреватый последствиями для экономики европейских стран, и намеки Ирана на небезопасный трафик нефти в Персидском заливе.

Чрезвычайное положение объявлено в Колумбии из-за проникновения в страну опасной болезни бананов TR4. Это грибковое заболевание возникло в 1990-х в Азии, потом проникло в Африку и на Ближний Восток. Особенность TR4 состоит в том, что она поражает только бананы сорта Cavendish, сейчас наиболее распространенного в мире. Схожая болезнь уничтожила в 1960-х бананы сорта Gros Michel (Big Mike), в то время самого популярного.

Сократила закупки российского газа на 28% Польша в первом полугодии, до 4,3 млрд кубометров, заявили в госкомпании PGNiG, объяснив это тем, что поставляемый из США сжиженный природный газ обходится дешевле.

Понизил до 7,0810 юаня за доллар 27 августа Народный банк Китая курс жэньминьби (официальное название китайской валюты). Это минимальное значение с 18 марта 2008 года.

Сократились на 24% в годовом выражении, до 88 единиц, в июле мировые поставки пассажирских самолетов, сообщила британская профильная организация ADS. С начала года мировые поставки составили 716 самолетов, что на 11% меньше, чем годом ранее. Из-за приостановки эксплуатации Boeing-737 MAX резко просело производство у Boeing – за первые шесть месяцев поставили эксплуатантам 239 лайнеров, что на 37% меньше, чем годом ранее. При этом у европейского Airbus за этот же период производство выросло на 28%, до 389 самолетов.

Президент Бразилии Жар Болсонару отказался принять помощь G7 для борьбы с пожарами в лесах Амазонки, которая пообещала выделить 22 млн долларов. По словам Болсонару, это предложение свидетельствует, что к Бразилии относятся как к "колонии или ничейной земле", он также назвал это попыткой вмешиваться в суверенитет страны.

Президент Индонезии объявил, где будет построена новая столица его страны – после трех лет изучения вопроса правительство решило построить ее в провинции Восточный Калимантан на острове Борнео. Новая столица должна быть построена примерно через 10 лет и может стоить до 32,5 млрд долларов. Ожидается, что правительство заплатит около 19% от этой суммы, а остальная часть будет финансироваться за счет сотрудничества с бизнес-группами, государственными компаниями и частным сектором.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама