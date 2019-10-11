Зеленский в Одессе, польза рынка земли, а ЕС презентует свои проекты в Украине: топ-темы дня

Пятница, 11 октября, будет насыщена событиями в Украине и мире

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Пятница, 10 октября, будет очень насыщенной с информационном и событийном плане. Украинская и мировая пресса будут следить сразу за несколькими событиями, которые получат развитие в течение дня.

Президент Украины Владимир Зеленский, после своего легендарного пресс-марафона, длившегося 14 часов, с рабочим визитом посетит Одесскую область.

Совет Европы и Представительство Европейского Союза презентуют свои совместные проекты в Украине на период 2019-2021 гг.

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Глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, замминистра экономики Тарас Высоцкий и уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко расскажут о законодательных инициативах в земельной реформе.

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Европейская Бизнес Ассоциация организовывает и проведет общую встречу с министром Кабинета Министров, Дмитрием Дубилетом, на которой хотят обсудить планы и первые шаги Дубилета как нового министра.

В Сирии – новый виток Войны. Турция пошла в наступление. Курды ответили ракетными ударами по турецким городам. Закрытое заседание Совбеза ООН ни к чему не привело. В войну втягиваются Иран, Израиль и Россия.

О том, какими были итоги четверга, 9 октября, читайте на сайте "Сегодня".

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