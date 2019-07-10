Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 146 Полтавская область

Полный список кандидатов в нардепы на 146-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 146 (Полтавская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Алексієнко Тетяна Валентинівна : народилася 20 липня 1998 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, директор, приватне підприємство "СЛУГА-НАРОДА", безпартійнa, проживає в селі Кривуші Кременчуцького району Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Гамза Сергій Іванович : народився 31 сiчня 1954 року в місті Хабаровськ, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, приватне підприємство "Оппозиционный блок!", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кременчук, судимість відсутня, самовисування.

Говорушко Олег Ігорович : народився 5 серпня 1977 року в місті Котовськ Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Головач Олександр Леонідович : народився 1 сiчня 1975 року в селі Антонівка Варвинського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Гордєєва Валентина Яківна : народилася 17 березня 1954 року в місті Новоукраїнка Кіровоградської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, пенсіонерка, безпартійнa, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Дедюрін Віталій Миколайович : народився 20 жовтня 1968 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, приватне підприємство "СЛУГА НАРОДА", безпартійний, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Дроздова Ірина Вікторівна : народилася 31 жовтня 1960 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, директор, приватне підприємство "ЗЕ! Слуга народа!", безпартійнa, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Зауральський Ростислав Валентинович : народився 31 липня 1968 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач відділення трансфузіології, Кременчуцький перинатальний центр II рівня, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Іванян Геннадій Михайлович : народився 14 липня 1970 року в місті Баку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, консультант з економічних питань, ТОВ НВП "Укркомцентр", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Кавунник Дмитро Вікторович : народився 10 червня 1981 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Оскар-Авто", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Красовський Костянтин Валентинович : народився 2 квiтня 1980 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фінансовий директор, ПАТ "Кременчуцький завод комунального устаткування", безпартійний, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Кузьмін Кирило Володимирович : народився 24 травня 1992 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, директор, приватне підприємство "СЛУГА НАРОДА!", безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.

Мазур Сергій Володимирович : народився 25 липня 1968 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Медведенко Олег Володимирович : народився 17 вересня 1983 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КЗ фізичної культури і спорту "Кременчуцький міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", безпартійний, проживає в селі Садки Кременчуцького району Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Музика Геннадій Миколайович : народився 18 березня 1966 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора – директор з розвитку та стратегічного планування, ПрАТ "АвтоКрАЗ", безпартійний, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Музика Геннадій Михайлович : народився 12 серпня 1970 року в селі Шабо Білгород-Дністровського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, оператор-станочник, ПП "Майстерня", безпартійний, проживає в селі Гайворон Гайворонського району Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Пелипенко Володимир Михайлович : народився 30 серпня 1976 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник міського голови, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Перепелятник Сергій Леонідович : народився 1 жовтня 1973 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Кременчуцька міська телерадіокомпанія", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Піддубна Оксана Миколаївна : народилася 7 лютого 1978 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з економіки, ТОВ "Інтерсейл", безпартійнa, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Піддубна Оксана Олександрівна : народилася 21 сiчня 1985 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Савченко Олег Віталійович : народився 16 квiтня 1971 року в селі Луценки Лохвицького району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, приватне підприємство "Голос!", безпартійний, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Сідерка Тетяна Анатоліївна : народилася 8 вересня 1971 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, директор, ПП "Самталі", безпартійнa, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Ткаченко Олександр Юрійович : народився 10 вересня 1979 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Урін Фелікс Олександрович : народився 7 квiтня 1984 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Філіпас Олег Миколайович : народився 12 лютого 1966 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ГО "Чиста хвиля", безпартійний, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Фоміна Наталія Миколаївна : народилася 21 березня 1985 року в селі Микільське Світловодського району Кіровоградської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, медична сестра, військова частина А-1546, безпартійнa, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Харченко Леонід Юхимович : народився 24 грудня 1967 року в селі Високе Черняхівського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член Політичної партії "Народний Рух України", проживає в селі Високе Черняхівського району Житомирської області, судимість відсутня, самовисування.

Хмарук Юрій Степанович : народився 12 сiчня 1964 року в місті Тула Російської Федерації, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Цибульська Юлія Володимирівна : народилася 2 липня 1987 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "Інша Освіта", керівник, ПП "Космополіт-Сервіс", безпартійнa, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Чадюк Ігор Володимирович : народився 10 листопада 1980 року в селі Велика Хайча Овруцького району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР", проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР".

Шаповалов Юрій Анатолійович : народився 14 березня 1972 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Полтавская область разбита на 8 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 8 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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