Зеленский ответил на призыв Порошенко "быть мужиком": Я такой, как я есть
Шоумен объяснил свою реакцию на предложение президента встретиться 14 апреля
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал инцидент в эфире одного из телеканалов, когда он поспорил со своим оппонентом – действующим главой государства Петром Порошенко относительно формата предвыборных дебатов. Об этом пишет "Радио Свобода".
"Меня интересует только реакция украинского общества. Мне кажется, что я был откровенным, честным, такой, как я есть. Мы договорились, что у нас будут дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский". Я никогда в жизни не менял правила, стараюсь так делать, стараюсь быть, как мне сказал господин президент, "быть мужиком". Поэтому я стоял на своем", – объяснил Владимир Зеленский свою реакцию на предложение Порошенко встретиться 14 апреля.
Таким образом он напомнил о видеообращение Петра Порошенко 5 апреля, в котором тот призвал его "быть мужиком" и прийти на дебаты без отговорок
. Об этом говорится в ролике, который появился на странице главы государства в Facebook.
Напомним, что согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – это считается просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам .
Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов . Однако по датам есть небольшое расхождение.
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