Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Кандидаты

Зеленский ответил на призыв Порошенко "быть мужиком": Я такой, как я есть

Сегодня, 10:31

Шоумен объяснил свою реакцию на предложение президента встретиться 14 апреля

Фото: Сегодня

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал инцидент в эфире одного из телеканалов, когда он поспорил со своим оппонентом – действующим главой государства Петром Порошенко относительно формата предвыборных дебатов.  Об этом пишет "Радио Свобода".

"Меня интересует только реакция украинского общества. Мне кажется, что я был откровенным, честным, такой, как я есть. Мы договорились, что у нас будут дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский". Я никогда в жизни не менял правила, стараюсь так делать, стараюсь быть, как мне сказал господин президент, "быть мужиком". Поэтому я стоял на своем", – объяснил Владимир Зеленский свою реакцию на предложение Порошенко встретиться 14 апреля.

Таким образом он напомнил о видеообращение Петра Порошенко 5 апреля, в котором тот призвал его "быть мужиком" и прийти на дебаты без отговорок . Об этом говорится в ролике, который появился на странице главы государства в Facebook. 

Напомним, что согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – это считается просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам .

Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов . Однако по датам есть небольшое расхождение.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Порошенко, дебаты, Зеленский, кандидат в президенты, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский ответил на призыв Порошенко "быть мужиком": Я такой, как я есть". Другие Кандидаты смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Радио "Свобода"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Встреча Макрона с Зеленским: объяснили причину приглашения от президента Франции

Сегодня, 10:03

Причину интереса Макрона объяснили в французском издании

Порошенко посетит "Олимпийский" 14 апреля – Администрация президента

Сегодня, 09:56

Вход для аккредитованных журналистов с 13:00 по паспортам и редакционным удостоверениям

Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео

Сегодня, 06:45

Кандидаты согласились на очную встречу на НСК "Олимпийский" и сейчас решаются технические моменты

Порошенко убежден в неизменности европейского выбора Украины

Сегодня, 01:30

Порошенко подчеркнул, что никто не развернет Украину и не вернет назад во времена колонии Российской Федерации

Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства

Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

"НАТО может принять неожиданное решение по Украине и Грузии"

"Коллега" Стрелкова "Махно" рассказал о захвате Славянска

Немцы продолжают массово сдавать дизельные авто на свалки

Ученые: морской воздух опасен для здоровья

Алдонин рассказал, как сообщил дочери о смерти Началовой

Красавица дня: интернациональная модель-триатлет Сильвия Рибейро

Какие они красивые: Ани Лорак опубликовала видео с дочерью Софией
Загрузка...

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

Сегодня, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Дебатировать будем или как? Все о президентских дебатах

11 апреля, 07:51

Кандидаты основательно подогрели интерес к предвыборным дебатам. Но может случиться, что встреча лицом к лицу так и не состоится

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

11 апреля, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

11 апреля, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Королевская четверка — официально распадется?

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Порошенко без приглашения пришел на эфир "Право на власть"