Дебаты Зеленского и Порошенко стали шагом вперед в украинской демократии – наблюдатели IRI

Настроение кампании накануне второго тура выборов было преимущественно спокойным и мирным, отметили наблюдатели

Петр Порошенко и Владимир Зеленский на дебатах. Фото: AFP

Дебаты вышедших во второй тур выборов кандидатов в президенты Украины, проведенные 19 апреля на НСК "Олимпийский" (Киев), являются шагом вперед и прецедентом в украинской демократии, отмечают наблюдатели миссии Международного республиканского института (IRI).

"Учитывая другие страны в регионе, дебаты 19 апреля между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским стали шагом вперед и новым прецедентом в украинской демократии. Хотя они и были полны негативных атак оппонентов, они стали первой (и единственной) возможностью для украинских граждан увидеть вместе перед днем голосования двоих кандидатов, вышедших в финальный тур", - говорится в предварительном отчете IRI, предоставленном журналистам на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

В Миссии отмечают, что незначительные и несистемные нарушения не повлияли на общий результат выборов президента Украины, а процедуры в день голосования 21 апреля были соблюдены согласно действующему законодательству.

"В целом настроение кампании накануне второго тура выборов было преимущественно спокойным и мирным. Однако негативный характер агитации ухудшил общее качество кампании накануне повторного голосования", - сказано в отчете.

Наблюдатели IRI констатируют, что хотя это явление не уникально для Украины, тем не менее, оно не позволило избирателям полноценно услышать позицию кандидатов по ключевым вопросам и сделать осознанный выбор.

В Миссии также отмечают, что публичное признание действующим президентом Украины Порошенко победы своего оппонента и готовность оказать ему помощь в переходный период свидетельствует о зрелости украинской демократии.

В то же время, наблюдатели указывают на необходимость усовершенствования процедуры смены места голосования для жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма, отмечая, что это 16% украинских избирателей.

Делегация наблюдателей Международного республиканского института на выборах президента Украины состояла из 40 человек.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 12:00 22 апреля, Зеленский набирает 73,14% (13 215 257 голосов избирателей), у Порошенко – 24,53% (4 432 717). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

Смотрите в сюжете "Сегодня", что говорили сами кандидаты сразу после результатов экзит-пола.

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