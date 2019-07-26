Фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь" в новой Раде: полный список народных депутатов

"Оппозиционная платформа -За жизнь" заняла второе место на выборах

В пятницу, 26 июля подсчет голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины завершен. В парламент проходят пять партий – точно так, как это спрогнозировали в день голосования экзит-полы.

Сайт "Сегодня" уже опубликовал полный список депутатов в новой Раде. Второе место в одномандатном избирательном округе (по партийным спискам) заняла партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", набравшая 13,05% голосов. По итогам распределения мест партия получает 37 депутатских мандатов. Еще шесть народных депутатов, выдвинутых политсилой, одержали победу в одномандатных округах.

Таким образом, имея, минимум 43 "штыка" в парламенте "Оппозиционная платформа – За жизнь", скорей всего, станет второй по величине фракцией Верховной Рады IX созыва и крупнейшей оппозиционной политической силой парламента.

Это положение сулит свои выгоды. Теоретически именно "Оппозиционная платформа – За жизнь" может получить должность вице-спикера Верховной Рады. Однако не факт. Хотя руководитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков отметил, что партия готова отдать должность оппозиции, он не уточнил, какой именно фракции достанется кресло. Заявив лишь, что оппозиционные фракции должны определиться с кандидатурой.

Но даже без этого кресла фракция может получить преимущества при распределении мест в комитетах: пропорциональное численности фракции представительство подразумевает регламент Верховной Рады.

Сайт "Сегодня" предлагает ориентировочный список народных депутатов, которые могут составить в парламенте крупнейшую оппозиционную фракцию.

Список фракции Оппозиционная платформа – За жизнь

Бойко Юрий Анатольевич: родился 9 октября 1958 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Рабинович Вадим Зиновьевич: родился 4 августа 1953 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Медведчук Виктор Владимирович: родился 7 августа 1954 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Всеукраинская общественная организация "Всеукраинское общественное движение" Украинский выбор – право народа ", член Политической партии" Оппозиционная платформа – За жизнь " , проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Королевская Наталья Юрьевна: родилась 18 мая 1975 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Левочкин Сергей Владимирович: родился 17 июля 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Нимченко Василий Иванович: родился 13 сентября 1950 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Шуфрич Нестор Иванович: родился 29 декабря 1966 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Ларин Сергей Николаевич: родился 11 января 1962 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Дунаев Сергей Владимирович: родился 19 августа 1973 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Лисичанск Луганской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Козак Тарас Романович: родился 6 апреля 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в селе Сокольники Пустомытовского района Львовской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Столар Вадим Михайлович: родился 10 августа 1982 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Вышгород Киевской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Иоффе Юлий Яковлевич: родился 10 декабря 1940 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Папиев Михаил Николаевич: родился 1 октября 1960 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Абрамович Игорь Александрович: родился 24 августа 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Исаенко Дмитрий Валерьевич: родился 30 августа 1967 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, доцент кафедры строительства и информационных технологий, "Институт инновационного образования КНУБА", ​​член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Скорик Николай Леонидович: родился 27 ноября 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Суркис Григорий Михайлович: родился 4 сентября 1949 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, президент ОО Общество "Украина – Китай", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве судимость отсутствует., Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Кисилев Игорь Петрович: родился 2 декабря 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Загородний Юрий Иванович: родился 7 мая 1959 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, проректор по международным вопросам и по вопросам европейской интеграции, ООО "Львовский медицинский институт", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" , проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Бурмич Анатолий Петрович: родился 13 августа 1962 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник отдела, ассоциация ветеранов "Альфа" СБУ "Славяне", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Левочкина Юлия Владимировна: родилась 17 февраля 1977 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Колтунович Александр Сергеевич: родился 4 ноября 1987 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, научный сотрудник отдела земельных отношений и природопользования, Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" Национальной академии аграрных наук Украины, г.. Киев, член политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Луцке, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Мамка Григорий Николаевич: родился 18 августа 1974 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, партнер, адвокатское объединение "Мамка и Партнеры", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве , судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Кальцев Владимир Федорович: родился 16 июня 1966 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, аналитик, ООО "Компания" Александр ", член Политической партии" Оппозиционная платформа – За жизнь ", проживает в городе Запорожье, Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Павленко Юрий Алексеевич: родился 20 марта 1975 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Приходько Наталья Игоревна: родилась 29 октября 1981 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Черный Виктор Иванович: родился 6 апреля 1968 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Детективная охранная компания" Шторм ", член Политической партии" Оппозиционная платформа – За жизнь ", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Борт Виталий Петрович: родился 1 сентября 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора по экономике, ООО "ДС ПРОМ ГРУП", член политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Макаренко Михаил Васильевич: родился 9 апреля 1950 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии, Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Волошин Олег Анатольевич: родился 7 апреля 1981 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник службы международного сотрудничества, ООО ТРК "112-TV", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Плачкова Татьяна Михайловна: родилась 5 января 1983 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Пузанов Александр Геннадьевич: родился 26 февраля 1977 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник председателя правления, ОАО "Страховая компания" Украинская страховая группа ", член Политической партии" Оппозиционная платформа – За жизнь ", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Мамоян Суто Чолоевич: родился 2 декабря 1981 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, заместитель директора ООО "Мяспром", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в селе Наливайковка Макаровского района Киевской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Кива Илья Владимирович: родился 2 июня 1977 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Всеукраинский профсоюз МВД Украины, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Кузьмин Ренат Равелиевич: родился 12 июля 1967 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Качный Александр Сталиноленович: родился 23 октября 1968 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры публичного администрирования, ЧАО вузов "Межрегиональная академия управления персоналом", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Ржищев Киевской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Славицкая Антонина Керимовна: родилась 30 апреля 1988 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, адвокатское бюро "Славицкая и партнеры", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Христенко Федор Владимирович: родился 11 октября 1983 года в селе Старогнатовка Тельмановского района Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", живет в селе Романков Обуховского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь". Избрание: одномандатный избирательный округ №46 Солод Юрий Васильевич: родился 27 апреля 1972 года в селе Красный Кут Антрацитовского района Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционного платформа – За жизнь", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционного платформа – За жизнь". Избрание: одномандатный избирательный округ №47 Гнатенко Валерий Сергеевич: родился 3 февраля 1967 года в городе Дружковка Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Дружковский городской председатель, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Дружковка Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь". Избрание: одномандатный избирательный округ №49 Мороз Владимир Викторович: родился 24 октября 1967 года в городе Курахово Марьинского района Донецкой области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Марьинская районная государственная администрация, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", в городе Курахово Марьинского района Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь". Избрание: одномандатный избирательный округ №59 Пономарев Александр Сергеевич: родился 7 января 1962 года в городе Бердянск Запорожской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Бердянск Запорожской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь". Избрание: одномандатный избирательный округ №78 Лукашев Александр Анатольевич: родился 1 апреля 1976 года в городе Антрацит Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель юридического отдела, благотворительная организация "Фонд Сергея Шахова", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия" Оппозиционная платформа – За жизнь". Избрание: одномандатный избирательный округ №113

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что партии, которые не прошли в Верховную Раду, получат финансирование из госбюджета.

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