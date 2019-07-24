Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Радикал. Олег Ляшко не будет блокировать трибуну. Фото: AFP

Центризбирком во вторник 23 июля все еще подсчитывал результаты внеочередных парламентских выборов, хотя уже смело можно сказать, кого из политзвезд не будет в Раде IX созыва. "Сегодня" выяснили, кто из нардепов и политпартий остался за бортом и почему.

Политические партии

В новой Раде будет пять политсил, и подавляющее количество голосов (около 250 из 422) получит "Слуга народа". В массе своей партия состоит из новых лиц, которые еще не были нардепами. В остальных политсилах парламентариев из предыдущего созыва ВР тоже не очень много: по предварительным подсчетам, около 40. При этом партии, уверенно преодолевшие проходной барьер пять лет назад, так же уверенно спасовали на этих выборах. Например, "Самопомич", которая на прошлых выборах стала третьей, получив 33 мандата. Теперь ее будет представлять только один мажоритарщик. За бортом оказалась и Радикальная партия Олега Ляшко. В 2014 году радикалы стали пятыми и получили 22 места в Раде — на этих выборах РПЛ собрала чуть больше 4%.

Парадокс, но в ВР не будет победителя прошлых выборов, партии "Народный фронт". Пять лет назад за список "фронтовиков" проголосовало больше всего украинцев — 22% всех избирателей (или почти 3,5 млн человек). Правда, партия не боролась за мандаты в этот раз, а отдельные ее экс-представители (например, спикер ВР Андрей Парубий) идут в списках других партий или самовыдвиженцами. Оппозиция тоже будет в этот раз неполной — "Оппозиционный блок" (4-е место на выборах 2014-го) сейчас оказался только восьмым. Правда, в парламент от партии проходят 6 мажоритарщиков. Наконец, у "Свободы" будет в 6 раз меньше "штыков" — в прошлом парламенте от партии прошло 6 мажоритарщиков, а в этом только один.

Персоналии

Не будет в парламенте и от­дельных "ярких" личностей. Не прошли представители националистического корпуса Андрей Билецкий и Дмитрий Ярош. Правда, и в предыдущем созыве оба появлялись редко, регулярно оказываясь в списках топ-прогульщиков. Останется парламент и без казака Михаила Гаврилюка. На округе, который провел его в Раду пять лет назад, он стал двадцатым. К своему поражению нардеп отнесся с юмором, отметив, что "жена дала ему еще один шанс найти работу", и пообещал присоединиться к полку "диванных критиков". Нардепа-драчуна и сотника Майдана Владимира Парасюка, который в прошлый раз прошел по мажоритарке во Львовской области, ЦИК и вовсе отказалась регистрировать. Причиной стало "несоответствие поданных документов требованиям законодательства".

Наконец, без мандата остались даже партийные боссы. Зампредседатель фракции БПП (у нее в VIII созыве было больше всего мест — 132) Игорь Кононенко испытал судьбу на одном из мажоритарных округов в Киевской области, но проиграл выборы журналисту Александру Дубинскому. В целом, если сравнивать с предыдущим созывом, парламент обновится более чем на 90%. Не будет и знаменитого рекордсмена — Ефима Звягильского, который присутствовал все (!) восемь созывов: он отказался от участия еще перед стартом кампании.

Ожидания

По словам политолога Виктора Тарана, на мажоритарных округах победил партийный бренд "Слуги народа". Согласен с ним и политаналитик Руслан Бортник, отмечая, что запрос на выборах был у партий политического действия, а не политической риторики:

"Но если на президентских выборах избиратели голосовали против предыдущей власти в целом, то на парламентских — против всей украинской системы элит. И властей, и оппозиций. Но протестное голосование крайне опасно — оно еще раз повышает уровень популистского запроса, и справиться с этим "9-м валом" социальных ожиданий власти будет сложно".

Аутсайдеры штурмовали Закарпатье

Отдельно стоит упомянуть и о партиях-аутсайдерах на этих выборах. Последнее место по количеству отданных за нее голосов (7650 или 0,05%) заняла партия "Независимость", в списке которой было 60 человек. Лучший результат она показала в Закарпатской области, став предпоследней с результатом в 0,13%. На предпоследнем месте оказалось "Всеукраинское объединение Факел", за которое проголосовало 7660 человек. Эта партия лучший результат показала также в Закарпатской области, но она здесь набрала только 0,11% голосов, став последней. От нее в Верховную Раду хотели попасть 59 человек. А вот третья с конца партия "Патриот" набрала вдвое больше, чем два антилидера — 0,1% или 15 241 голос. И снова лучший результат был показан в Закарпатской области, где партия стала 17-й. "Патриотами" хотели стать 122 человека. Место перед "Патриотом" досталось "Социалистической справедливости". По стране она набрала 16 718 голосов (0,11%), а лучший результат показала в Житомирской области (0,23%).

Напомним, новости "Сегодня" ведут подробную хронологию: Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как некоторые кандидаты отметились на выборах.

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