Итоги выборов: в заграничном округе Порошенко обгоняет Зеленского

ЦИК подсчитала больше трети "заграничных" бюллетеней

Фото: Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS.

Итоги выборов: в заграничном округе Порошенко обгоняет Зеленского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/145/31e/5ca14531ec054.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/145/31e/5ca14531ec054.jpg 2019-04-01T01:55:03+03:00 Новости ЦИК подсчитала больше трети "заграничных" бюллетеней

По результатам обработки 37,62% протоколов в заграничном избирательном округе лидирует действующий президент Украины Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют офциальные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Так, за Порошенко проголосовали 37,61% избирателей. На втором месте Владимир Зеленский с результатом 29,5% голосов.

За лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко проголосовали 7,4%, кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко поддержали 7,37%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 4,97%, лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 4,5%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 2,83%, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,91%.

Остальные кандидаты пока набирают менее 0,5% голосов.

Что касается данных по Украине, то ЦИК обработала 4,6% протоколов – это 430 466 голосов. Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 28,78% (123 930 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 17,16% (73 907 голосов). Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 14,79% (63 697 голосов).

Напомним, явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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