Лузеры "мажоритарки": Савченко и другие кандидаты, за которых проголосовали меньше всех

22 кандидата на одномандатных округах вообще остались без голосов

Фото: архив "Сегодня".

Как стало известно 22 июля, лидер политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народный депутат Надежда Савченко провалила выборы в парламент Украины с очень скромным результатом. По данным Центральной избирательной комиссии, она набрала всего восемь голосов на одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области (это часть Горловки, включая Зайцево, и часть Бахмутского района Донецкой области). Так, политик набрала всего 1,2% голосов

Всего по состоянию на время публикации статьи ЦИК обработал 79,15% протоколов.

Как оказалось, 8 голосов, отданных за Савченко – это еще солидный результат: в Донецкой и Луганской областях за целый ряд кандидатов-мажоритарщиков не отдал свои голоса в буквальном смысле никто. Читайте о главных лузерах парламентских выборов-2019 по одномандатным округам в специальном материале сайта "Сегодня".

Сайт "Сегодня" также продолжает вести хронику выборов Верховной Рады и подсчета голосов.

Луганская область

Согласно данным, размещенным на сайте ЦИК, по количеству кандидатов-лузеров однозначно лидирует округ №105 с центром в городе Счастье Луганской области – правда, на этом округе всего лишь 6 избирательных участков.

Здесь не получили ни одного голоса 11 кандидатов – все выдвиженцы, за исключением 21-летнего временно безработного Никиты Острецова, который выдвигался от партии "Патріот". (По данным на 17:40 было проверено 33,3% протоколов.) Кстати говоря, партия "Патріот" на выборах в Раду набрала едва ли не меньше всех, заняв с 0,1% голосов третье место с конца.

На округе №105 шесть кандидатов получили по одному голосу, включая киевского адвоката Александра Анистратенко, который обещал защитить права должников по кредитам. Четырем кандидатам досталось по два голоса, еще за двоих кандидатов проголосовали по три местных жителя.

Семь голосов получил на округе №114 (проверено 41,9% бюллетеней) директор филиала клиниговой компании Илья Хижняк. Представитель "Народного Руха Украины" Игорь Чудовский (округ №105) получил целых восемь голосов, или 0,82%. На округе №107 (проверено 40,98% бюллетеней) временно безработному самовыдвиженцу киевлянину Дмитрию Таранову поверили десять избирателей.

Среди тех, кто смог преодолеть рубеж двадцати голосов, стремительно вырвался вперед фотограф центрального Киевского ЗАГСа Роман Томенко, который в числе своих стратегических задач на посту нардепа назвал увеличение численности жителей Украины до 50 млн. Ему поверил 31 житель округа №112 (обработано 77,50% бюллетеней).

Донецкая область

На округе №51 в Донецкой области 10 избирателей-самовыдвиженцев получили ноль голосов. Правда, на весь округ и участков для голосования всего только два.

По одному голосу из 100% обработанных бюллетеней досталось четырем самовыдвиженцам и представителю партии "Европейская солидарность" Сергею Кваше. Также небывалого "успеха "в Донецкой области добилась представитель партии "Сила людей" Наталья Веселова, которой отдали свои голоса четверо жителей Донецкой области.

Среди самовыдвиженцев, получивших всего по одному голосу, только двое кандидатов вступили в гонку с актуальными лозунгами – так, начальник отдела продаж из Вишневого Андрей Благун, который, согласно его предвыборной программе, шел "бороться на Донбасс", и адвокат-стажер Дмитрий Чиста, также пообещавший принести в регион мир. Пенсионер из Красногоровки Марьинского района Михаил Дмитриев посулил "вернуть власть народу", а житель новой Каховки, временно безработный Олег Макаров – одолеть коррупцию.

Киевскому адвокату Сергею Ветрову, который, кроме прочего, пообещал облегчить проезд через блокпосты, отдали всего лишь три голоса.

В Марьинке (округ №59, обработано 35,41%) антирейтинг возглавил беспартийный и временно безработный Александр Хавонов с типичной предвыборной программой, полной популистских обещаний, и пятью голосами.

Одесская область

В Одесской области антирейтинг возглавил временно безработный самовыдвиженец Семен Подставин, за которого отдали свой голос, ни много ни мало, трое жителей Киевского района Одессы (округ №133, проверено 82,35% бюллетеней). И это при том, что его предвыборную программу отличает поэтическая образность: "беззаконные реформы, – читаем в программе, – привели Украину на край скалы."

Всего на двенадцать голосов его опережает самовыдвиженец и временно не работающий одессит Максим Нарва, который ратует за возрождение Дворянского собрания и реституцию – то есть возвращение прежним владельцам недвижимости, конфискованной в первые годы Советской власти. Очевидно, что идея Дворянского собрания не пользуется у одесситов большим спросом.

Остальные самовыдвиженцы по Одесской области смогли успешно преодолеть рубеж 0, 01%. На том же округе №133 меньше ста голосов набрали 29 кандидатов. Для сравнения, на округе №139 с центром в городе Раздельная (обработано 58,86% бюллетеней) – всего шестеро.

Киевская область и другие

Нашлись свои лузеры и в округе №213, что в Деснянском районе столицы (здесь обработано уже 100% протоколов). Всего 30 голосов киевляне и гости столицы отдали жителю Кривого Рога Игорю Рачковскому, временно не работающему самовыдвиженцу.

А в округе №95 (обработано 33,33% бюллетеней) меньше всего голосов получили представитель партии "Патрiот" Василий Повч – 14 голосов, "Партії мисцевого самоврядування" Павел Ласкин – 16 голосов, а за Дмитрия Хомяка (партия "Наша земля") отдали целых 23 голоса.

В Черниговской области на округе №210 (обработано 22,22% бюллетеней) временно безработный выдвиженец Леонид Щукин получил всего 4 голоса – несмотря на то, что обещал отменить результаты приватизации 1991 года и создать на территории Козелецкого, Бобровицкого и Прилуцкого районов свободную экономическую зону.

А в Черкасской области не оценили обещания Дмитрия Фучило, также временно безработного самовыдвиженца, поднять село – на округе №197 (48,59% обработанных бюллетеней) ему поверили всего лишь 14 избирателей.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, и теперь осталось лишь следить за результатами народного волеизъявления.

Согласно экзит-полам, в новый парламент прошли 5 политических партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, ВО Батькивщина и Голос.

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