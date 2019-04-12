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Люди с инвалидностью жалуются на отсутствие специальных условий на избирательных участках

Сегодня, 12:55

Многие вопросы отпадут, если ввести электронное голосование, но для такого прорыва понадобится 7-8 лет


Люди с инвалидностью на колясках после первого тура выборов, жалуются, что не могли попасть на участки. Не было ни пандусов, чтобы заехать, ни специальных кабинок. Тайну голосования не могут гарантировать и незрячим, ведь бюллетеней со шрифтом Брайля не печатали.

Впрочем, бывший член ЦИК Андрей Магера говорит, что нарушения закона нет.

"Закон о выборах президента указывает, что лица, которые в силу определенных физических недостатков, например, незрячие или те, у кого нет рук… Им помочь могут другие избиратели, но это не могут быть члены избирательной комиссии, кандидаты, доверенные лица", – пояснил Андрей Магера.

Многие вопросы отпадут, если ввести электронное голосование. Но для такого прорыва в избирательной системе, считает Магера, понадобится 7-8 лет на кибербезопасность.

Напомним, Центральная избирательная комиссия официально объявила, что в Украине будет второй тур выборов, который запланирован на 21 апреля.

Как мы уже писали, явка избирателей в первом туре президентских выборов составила 63,52% - свои голоса кандидатам отдали 18 893 879 человек. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%). Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.


Также сообщалось, что украинцам, которые собираются голосовать не по месту прописки, необходимо брать открепительных талон. Для этого необходимо до 15 апреля обратиться в отдел реестра избирателей. Помимо паспорта с собой будет иметь подтверждающий документ: договор аренды, справка с места работы, учебы, командировочный лист, билеты на транспорт.

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Тег выборы, ЦИК, избиратели

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