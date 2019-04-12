Порошенко: Чем раньше состоятся дебаты, тем лучше

По словам Порошенко, за несколько часов возможно спокойно ответить на те вопросы, которые есть в украинцев

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что дата дебатов 14 апреля связана с тем, что чем раньше состоятся дебаты, тем лучше. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я не собираюсь обсуждать ни форму, ни графики. Я с самого первого дня сказал, что считаю стадион не лучшим местом. Считаю, что должна быть студия, где не будет шоу и соревнований, а будет настоящая дискуссия. Но если я уже пообещал стадион — не я его предложил и не я себя туда пригласил. Мы выполнили любые условия на сегодня. 14 числа мы должны быть на стадионе", – подчеркнул он.

Президент добавил, что наблюдать за дебатами смогут все телеканалы.

"Уверен, что можем пригласить ведущих Общественного вещания или любых, но обязательно журналистов, а не политиков", – подчеркнул он.

По его словам, в формате часа или двух возможно спокойно ответить на те вопросы, которые есть в украинцев.

"19 числа я жду в 20 часов, потому что мы законопослушными гражданами и в законе четко записано, что дебаты должны состояться именно 19, в последнюю пятницу (перед днем голосования — ред.). Они должны состояться именно в студии, в студии Общественного вещания, оттуда бесплатно, за счет средств налогоплательщиков, государственного бюджета сигнал раздается всем каналам", – резюмировал он.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко посетил прямой эфир на одном из украинских телеканалов. Во время прямого эфира он пригласил шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты прямо в студии. Журналисты взялись выяснять, сможет ли Зеленский приехать в студию и принять участие в программе. Однако через несколько минут заметили, что Зеленский уже во Франции и не может физически присутствовать на эфире, ведь он в Париже.

Президент Украины Петр Порошенко напомнил шоумену и кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, что он будет ждать его 14 апреля на 14:00 на дебаты на НСК "Олимпийский". Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов. А 19 апреля в 20:00 Порошенко будет ожидать Зеленского в студии "Общественного". Однако в ответ по телефону Владимир Зеленский настаивал на встрече 19 апреля, однако не в студии, а на НСК "Олимпийский". В итоге оба кандидата в президенты до сих пор не пришли к окончательной дате дебатов, когда они будут присутствовать оба.

Напомним, что согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – это считается просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам.

Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.

Больше о подготовке к дебатам смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".





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