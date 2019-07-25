На 127-м округе в Николаевской области "слуга народа" Пасичный опередил самовыдвиженца Дятлова

Разрыв между кандидатами составил более 20%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 127 в Николаевской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Александр Пасичный с 38,20% (24417 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Игорь Дятлов – за него отдали голоса 17,48% избирателей (11173 голосов).

Напомним, Пасичный Александр Станиславович родился 3 ноября 1972 года в Николаеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Николаеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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