На 128-м округе в Николаеве "слуга народа" Гайду победил нардепа-самовыдвиженца Ильюка

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил менее 20%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 128 в Николаеве, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Александр Гайду с 41,34% (31157 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Артем Ильюк – за него отдали голоса 23,87% избирателей (17992 голоса).

Напомним, Гайду Александр Васильевич родился 28 января 1976 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполнительный директор, ООО "Вибо-Транс", беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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