На 129-м округе в Николаеве уверенную победу одержал кандидат от "Слуги народа" Копытин

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил более 22%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 129 в Николаеве, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Игорь Копытин с 38,28% (24970 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Александр Жолобецкий – за него отдали голоса 16,02% избирателей (10452 голоса).

Напомним, Копытин Игорь Владимирович родился 12 февраля 1981 года в городе Легница, Польша, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Автомодерн", беспартийный, проживает в Николаеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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