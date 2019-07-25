На 130-м округе в Николаевской области "слуга народа" Негулевский опередил кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Фроленко

Разрыв между кандидатами составил около 18%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 130 в Николаевской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Игорь Негулевский с 38,76% (23558 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Фроленко – за него отдали голоса 19,95% избирателей (12125 голосгов).

Напомним, Негулевский Игорь Петрович родился 6 декабря 1983 года в городе Вознесенск Николаевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "София-Гранит", беспартийный, проживает в городе Вознесенск Николаевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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