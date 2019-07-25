На 134-м округе в Одессе "слуга народа" Колев с большим отрывом победил самовыдвиженца Червоненко

Разрыв между кандидатами составил более 18%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 134 в Одессе, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Олег Колев 35,11% (25672 голоса). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Евгений Червоненко – за него отдали голоса 16,85% избирателей (12321 голосов).

Напомним, Колев Олег Викторович родился 9 марта 1973 года в селе Сухолужье Белгород-Днестровского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, ЧП "Редакция газеты "Придунайские вести", беспартийный, проживает в городе Измаил Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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