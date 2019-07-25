Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

На 134-м округе в Одессе "слуга народа" Колев с большим отрывом победил самовыдвиженца Червоненко

25 июля, 10:58

Разрыв между кандидатами составил более 18%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 134 в Одессе, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Олег Колев 35,11% (25672 голоса). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Евгений Червоненко – за него отдали голоса 16,85% избирателей (12321 голосов).

Напомним, Колев Олег Викторович родился 9 марта 1973 года в селе Сухолужье Белгород-Днестровского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, ЧП "Редакция газеты "Придунайские вести", беспартийный, проживает в городе Измаил Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Одесса, ЦИК, результаты, округ

Вы сейчас просматриваете новость " На 134-м округе в Одессе "слуга народа" Колев с большим отрывом победил самовыдвиженца Червоненко". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На 133-м округе в Одессе кандидат от "Слуги народа" Дмытрук опередил представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Баранского

Сегодня, 10:46

Разрыв между кандидатами составил около 6%

На 132-м округе в Николаевской области уверенно победил кандидат от "Слуги народа" Дырдин

Сегодня, 10:14

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил почти 33%

На 131-м округе в Николаевской области "слуга народа" Чорноморов победил самовыдвиженца Гасюка

Сегодня, 10:01

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил более 32%

На 130-м округе в Николаевской области "слуга народа" Негулевский опередил кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Фроленко

Сегодня, 09:37

Разрыв между кандидатами составил около 18%

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

5 научных способов продлить свою жизнь

Ученые выяснили, чем опасен недостаток витамина К

Продукты и элементы для роста волос

Как привлечь мужчину, не навязываясь: 11 секретов

4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья

Очередной глобальный кризис на подходе — обозреватель

10 миллионов смартфонов были заражены опасным приложением

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Вчера, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

Вчера, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Вчера, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

Лучшие комедии мира всех времен с высоким рейтингом

Израильская компания сможет лечить рак мочевого пузыря
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь