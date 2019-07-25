На 156-м округе в Ровенской области глава облсовета Данильчук проиграл "слуге народа" Литвиненко

Разрыв между кандидатами составил около 5%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 156 в Ровенской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Литвиненко с 26,67% (19577 голоса). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец, глава Ровенского областного совета Александр Данильчук – за него отдали голоса 22,25% избирателей (16338 голосов).

Напомним, Литвиненко Сергей Анатольевич родился 15 февраля 1968 года в городе Полтаве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполняющий обязанности директора, ГП "Зирненский спиртовой завод", беспартийный, проживает в Березно Березновского района Ровенской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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