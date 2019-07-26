На 179-м округе в Харьковской области с большим отрывом победил кандидат от "Слуги народа" Кучер

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил более 33%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 179 в Харьковской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер с 50,61% (37127 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Оппозиционного блока" Сергей Чернов – за него отдали голоса 17,25% избирателей (12654 голосов).

Напомним, Кучер Алексей Владимирович родился 23 марта 1985 года в селе Новорайск Бериславского района Херсонской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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