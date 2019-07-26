На 185-м округе в Херсонской области "слуга народа" Иванов опередил кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Филипчука

Разрыв между кандидатами составил более 9%

Фото: Getty Images

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 185 в Херсонской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Владимир Иванов с 31,23% (21761 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Павел Филипчук – за него отдали голоса 22,15% избирателей (15435 голосов).

Напомним, Иванов Владимир Ильич родился 14 июля 1982 года в городе Херсон, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по производству ООО "Агропроект-Юг", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Херсоне, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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