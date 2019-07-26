На 186-м округе в Херсонской области уверенную победу одержал кандидат от "Слуги народа" Ковалев

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил около 17%

Фото: Сегодня

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 186 в Херсонской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Алексей Ковалев с 35,12% (24 507 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Рыбалко – за него отдали голоса 18,19% избирателей (12 693 голоса).

Напомним, Ковалев Алексей Иванович родился 19 января 1989 года в городе Голая Пристань Херсонской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "ЛК-АГРО", беспартийный, проживает в городе Голая Пристань Херсонской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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