На 204-м округе в Черновицкой области уверенно победил кандидат от "Слуги народа" Божик
Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил более 28%
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.
В частности, на одномандатном избирательном округе № 204 в Черновицкой области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Валерий Божик с 51,07% (36780 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Максим Бурбак- за него отдали голоса 22,42% избирателей (16146 голосов).
Напомним, Божик Валерий Иванович родился 27 марта 1971 года в селе Кадубовцы Заставновского района Черновицкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в Черновцах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
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