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На 208-м округе в Черниговской области "слугу народа" Панченко опередил нардеп Давыденко

27 июля, 11:43

Разрыв между кандидатами составил более 16%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 208 в Черниговской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил нардеп-самовыдвиженец Валерий Давыденко с 37,43% (25940 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от "Слуги народа" Антон Панченко – за него отдали голоса 20,83% избирателей (14940 голосов).

Напомним, Давыденко Валерий Николаевич родился 16 марта 1973 года в городе Носовка Черниговской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Носовка Носовского района Черниговской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, результаты, округ, Черниговская область

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