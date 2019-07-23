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На 63-м округе в Житомирской области преподаватель от "Слуги народа" победил нардепа

23 июля, 13:45

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил более 20%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 63 в Житомирской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Богдан Кицак с 43,23 % (33936 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Александр Ревега – за него отдали голоса 17,04% избирателей (13378 голосов).

Напомним, Кицак Богдан Викторович родился 2 сентября 1992 года в городе Бердичев Житомирской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, преподаватель, КУ "Бердичевский педагогический колледж", беспартийный, проживает в городе Бердичев Житомирской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, результаты, округ, житомирская область

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