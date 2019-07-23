На 64-м округе в Житомирской области нардеп-самовыдвиженец опередил учителя от "Слуги народа"

Разрыв между кандидатами составил около 1%

Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 64 в Житомирской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил нардеп-самовыдвиженец Владимир Арешонков с 27,63 % (22056 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Слуга народа" учитель Вячеслав Сигачов – за него отдали голоса 26,78% избирателей (21056 голосов).

Напомним, Арешонков Владимир Юрьевич родился 17 декабря 1957 года в городе Коростень Житомирской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Коростень Житомирской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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